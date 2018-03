Bourse de Wall Street : Wall Street rebondit au dernier jour d'un trimestre agité

L'indice Dow Jones a gagné 254,69 points, soit 1,07%, à 24.103,11 et le S&P-500, plus large, a pris 35,87 points ou 1,38% à 2.640,87.

Le Nasdaq Composite a repris de son côté 114,22 points (1,64%) à 7.063,45.

Facebook (4,42%), Alphabet (3,18%) et Microsoft (2,10%) se sont particulièrement distingués, permettant à l'indice sectoriel S&P des technologiques de regagner jusqu'à 3,2% en séance avant une clôture en hausse de 2,17%.

Avec des replis respectifs de 2,5% et 1,2%, le Dow Jones et le S&P 500 n'en ont pas moins connu leur plus mauvais trimestre depuis plus de deux ans, affaiblis par les tensions commerciales, les inquiétudes sur le rythme de resserrement monétaire de la Réserve fédérale et la chute des valeurs technologiques début février puis la semaine dernière dans le sillage du scandale sur l'utilisation des données de Facebook.

Selon l'enquête mensuelle de Reuters sur les allocations d'actifs, les investisseurs ont ramené la part des actions américaines dans leurs portefeuilles à leur plus bas niveau depuis près de deux ans face aux turbulences dans le secteur des high techs et à la montée des tensions commerciales.

"Le trimestre a été difficile car le marché a dû s'ajuster au nouveau régime des taux, au risque d'une accélération de l'inflation et aux incertitudes politiques", explique David Carter, responsable des investissements chez Lenox Wealth Advisors à New York. "Mais les fondamentaux, comme la croissance économique et les valorisations des actions, demeurent favorables."

"Les craintes sur les taux et les risques de guerre commerciale étaient surfaites", renchérit Doug Cote, stratège chez Voya Investment Management à New York. "Maintenant on y voit plus clair et surtout on voit des opportunités d'achat."

Les indicateurs économiques du jour n'ont pas eu d'impact sur la tendance. L'indice des prix dit "core PCE", une mesure très suivie par la Réserve fédérale, est ressorti conforme aux attentes en février, en hausse de 0,2% sur le mois et de 1,6% sur un an.

L'indice PMI d'activité manufacturière de Chicago a fléchi à son plus bas niveau depuis un an mais le département du Commerce a annoncé dans le même temps un nouveau recul des inscriptions hebdomadaires au chômage, à leur plus bas niveau depuis 45 ans, ce qui suggère que l'économie reste vigoureuse malgré les signes de ralentissement de la croissance au premier trimestre.

DÉBUTS DIFFICILES POUR IQIYI, LE NETFLIX CHINOIS

Quelque 7,49 milliards d'actions ont changé de mains à comparer à une moyenne de 7,29 milliards sur les 20 dernières séances.

Les marchés américains seront fermés vendredi, comme en Europe, mais rouvriront dès lundi.

Les 11 indices sectoriels S&P-500 ont fini la séance en hausse avec en tête les techs et les valeurs de l'énergie (+2,16%), soutenues par la progression des cours du pétrole.

Amazon a rebondi de 1,11% à 1 447,34 dollars après avoir perdu jusqu'à 4,6% le matin. Malgré un tweet hostile du président Donald Trump, la Maison blanche a assuré qu'aucune mesure imminente n'était envisagée pour limiter la puissance du géant du commerce en ligne.

Le constructeur de voitures électriques Tesla a repris pour sa part 3,24% à 266,13 dollars mais n'en a pas moins perdu 12% sur la semaine, soit sa plus mauvaise performance hebdomadaire en neuf mois.

Le rebond des valeurs technologiques n'a pas profité à iQiyi, le "Netflix" chinois qui faisait ses débuts sur le Nasdaq jeudi. Introduite à 18 dollars l'action, la filiale de vidéo en streaming du groupe internet Baidu est montée jusqu'à 18,52 dollars avant de finir à 15,55 dollars, en baisse de 13,61%.

Egalement à la peine, GameStop, le premier distributeur mondial de jeux vidéo et de consoles, a chuté de 10,81% après avoir communiqué pour l'exercice en cours des prévisions qui ont déçu le marché.

Acxiom, l'un des principaux spécialistes de l'exploitation des données clients, a plongé de 19% à 22,71 dollars après l'annonce par Facebook de son intention de mettre fin à leurs relations commerciales.

Sur le marché des changes, le dollar s'est stabilisé après sa forte progression de la veille en réaction à la révision à la hausse de la croissance américaine du quatrième trimestre et dans l'espoir d'un apaisement des tensions avec la Corée du Nord. Après son pic de mardi à 1,2476, l'euro/dollar a fait du surplace à 1,23 dollar, en repli de 0,06% sur la journée, mais il affiche une hausse de 2,5% sur le trimestre.

L'indice dollar, qui mesure la valeur du billet vert face à un panier de devises, a également fini stable à 90,08 (+0,03%). Il a perdu 2,2% sur la période janvier-mars, son cinquième trimestre consécutif de recul.

Sur le marché obligataire, le rendement de l'emprunt à 10 ans a décru à 2,741%, contre 2,775% mercredi, après avoir touché en séance un plus bas de sept semaines de 2,739%.

Le rendement du 10 ans a fléchi de quelque 13 points de base sur l'ensemble du mois de mars, sa plus forte baisse depuis août, mais il termine le premier trimestre sur un gain total de 35 pdb.

L'écart de rendement entre les notes à deux ans et l'emprunt de référence s'est resserré à 46,50 points de base, au plus bas depuis septembre 2007, reflétant les craintes d'un ralentissement de la croissance économique.

(Avec Sruthi Shankar à Bangalore, Véronique Tison pour le service français)

par Stephen Culp