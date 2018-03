Wall Street : rendu nerveux par Trump, opte pour la confiance

06/03/2018 | 23:57

Après une succession de rumeurs et de contre-rumeurs en provenance de la Maison Blanche, c'est Donald Trump qui semble avoir eu le dernier mot: il ne renonce pas à son projet d'instaurer des droits de douane sur les importations d'acier et d'aluminium.



Et il persiste dans ses menaces d'infliger une 'grosse taxe' à l'Union européenne (notamment l'Allemagne au travers de ses exportations d'automobiles) si celle-ci ne consent pas à 'traiter équitablement' (baisser pavillon devant) les Etats-Unis sur le plan commercial.



Wall Street n'apprécie pas la perspective d'une remise en cause du libre-échange à l'échelle planétaire... mais n'a pas cédé au pessimisme, dans l'espoir que Donald Trump mettra de l'eau dans son vin, afin de ne pas perdre son conseiller économique Gary Cohn (gare à la secousse boursière s'il met à exécution sa menace de démission).



Les indices US ont fini sans réelle tendance, mais sur un biais légèrement positif : lindice Dow Jones grappille 0,05%, le S&P500 +0,25% à 2.728, le Nasdaq Composite prend 0,55% à 7.372 après avoir testé 7.378Pts.



Le 'VIX' a repris son évolution en dents de scie avec un coup de chaud vers 19,6 (effet négatif 'Gary Cohn), avant de terminer peu changé à 18,34.



Côté titres, le Nasdaq a été soutenu par Lam Research +4,9%, Applied Materials +4,1%, Mylan +4,1%, Micron +3,3%, Netflix +3,2%, Nvidia +2,8%, Netapp +2,6%, Best Buy +2,3%



Au sein du S&P, recul des pétrolières comme Newfield (-4,8%), Devon et Duke Energy -2,1%, CMS Energy -1,4%, Vertex -2,6%,



Le Dow Jones a bénéficié des hausses de General Electric et Goldman Sachs (+1,5%) puis Intel (+1,9%)

Peu après la clôture, H&R Block s'envolait de +9,5% sur ses trimestriels.





