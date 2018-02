Wall Street repasse dans le vert peu après l'ouverture

New York (awp/afp) - La Bourse de New York, victime d'un mouvement de panique lundi, hésitait sur la direction à suivre mardi, son indice vedette repassant dans le vert en début de séance après avoir perdu plus de 2% à l'ouverture.

Vers 14H45 GMT dans un marché très volatil, l'indice vedette Dow Jones Industrial Average, qui a perdu près de 1.600 points en cours de séance la veille avant de finalement clôturer en baisse de 4,6%, prenait 0,19% tandis que le Nasdaq, à forte coloration technologique, s'appréciait de 0,29%.

