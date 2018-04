Bourse de Wall Street : Wall Street reprend du terrain, technologiques en tête

L'indice Dow Jones gagne 129,92 points, soit 0,55%, à 23.774,11 points après un quart d'heure d'échanges. Le Standard & Poor's 500, plus large, progresse de 0,47% à 2.594,01 points et le Nasdaq Composite prend 0,7% à 6.918,09 points.

Lundi, le Dow a perdu 1,9%, le S&P 500 2,23% et le Nasdaq 2,74%, un recul qui a fait repasser le S&P 500 sous sa moyenne mobile à 200 jours, un signal technique important, pour la première fois depuis juin 2016.

L'indice de volatilité Vix est quant à lui nettement remonté, à plus de 23 contre moins de 20 jeudi. Mardi, il revient à 22,37.

Comme cela a été le cas à plusieurs reprises ces dernières semaines, les marchés actions américains ont souffert lundi à la fois des tensions commerciales internationales et des interrogations sur la valorisation des valeurs technologiques face aux difficultés de groupes comme Facebook, Amazon ou Tesla.

Plusieurs grandes banques, à l'instar de JPMorgan et Goldman Sachs, ont toutefois réaffirmé leur confiance dans les perspectives des marchés actions après la séance agitée de lundi.

"Même si ce début de deuxième trimestre est agité, nous pensons que la plupart des inquiétudes les plus répandues sont exagérées", expliquent les responsables de la stratégie mondiale de Goldman Sachs.

"Le niveau élevé du Vix semble correspondre à une distorsion technique, les perspectives de croissance mondiale soutenue paraissent intactes et le risque commercial à court terme a probablement atteint son point haut."

Aux valeurs, Tesla, dont la valeur boursière a fondu d'un quart en trois semaines, gagne 3,3% après la publication de ses chiffres de production du premier trimestre. Le constructeur de voitures électriques assure être en mesure de doubler d'ici fin juin la production hebdomadaire de sa Model 3 et a réfuté tout besoin de capitaux frais.

LES BOURSES EUROPÉENNES EFFACENT LEURS PERTES

Amazon (+1,76%) regagne lui aussi une petite partie du terrain perdu depuis la semaine dernière après les messages très critiques de Donald Trump sur Twitter.

Intel, qui a cédé 6,07% lundi en réaction à des informations de presse prêtant à Apple la volonté de produire lui-même les processeurs de ses ordinateurs Mac, rebondit de 0,96%.

Moins favorisé, Facebook abandonne 0,2%; Bank of America Merrill Lynch a retiré le titre de sa liste de valeurs américaines préférées.

L'indice MSCI des valeurs technologiques américaines progresse de 0,74%.

Plus forte hausse du Dow, l'assureur santé UnitedHealth prend 3,48% en réaction à l'annonce d'une hausse plus forte qu'attendu des contributions de l'Etat fédéral aux programmes "Medicare Advantage", qui bénéficient à plus de 20 millions de personnes âgées.

La séance sera animée aussi par les premiers échanges sur l'action Spotify, le numéro un mondial de la musique en ligne, qui a opté pour une cotation "directe", sans offre publique de vente ni augmentation de capital.

Sur le marché des changes, le dollar est reparti à la hausse après avoir souffert de l'application par la Chine de mesures de représailles aux droits de douane décidés le mois dernier par Donald Trump sur une partie des importations en provenance de République populaire.

L'euro, un temps revenu à plus de 1,23 dollar, revient ainsi vers 1,2260.

Le recul de la monnaie unique et le rebond de Wall Street permettent aux places boursières européennes de limiter, voire d'effacer leurs pertes: l'indice Stoxx 600, qui a perdu jusqu'à plus de 1% en matinée, ne cède plus que 0,17% et à Paris, le CAC 40 est revenu à l'équilibre.

Les rendements des bons du Trésor américain, qui avaient nettement reculé lundi, repartent à la hausse, le dix ans remontant à près de 2,77%. Il était tombé lundi à 2,717%, son plus bas niveau depuis le 6 février. Les investisseurs se préparent à la publication des chiffres mensuels de l'emploi et des salaires, vendredi.

(Édité par Patrick Vignal)

par Marc Angrand