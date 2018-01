Wall Street : reprend sa course aux records

17/01/2018 | 23:12

Fausse alerte mardi soir, Wall Street s'est vite remis 'dans le sens de la marche', avec 2 nouveaux records absolus intraday et de clôture pour le Dow et le S&P500 qui prennent respectivement +1,25% (à 26.116) et +0,95% (à 2.803Pts) ce soir, soit 9 records en 11 séances... un record de records au 21ème siècle.

Le Nasdaq est resté au pied du pic sommital (7.330) avec +1% à 7.300Pts mais inscrit un nouveau record de clôture.



Sur le front des indicateurs, la production industrielle des Etats-Unis a rebondi de 0,9% le mois dernier selon la Réserve fédérale, là où le consensus ne visait qu'une progression de 0,4%.

Le point d'orgue de cette séance, c'était la publication du 'Livre Beige' (feuille de route monétaire) de la FED qui a confirmé une croissance mesurée dans toutes les régions, sans risque inflationniste imminent: pas de signe d'une volonté de presser l'allure en matière de hausse de taux, le consensus reste à 3 resserrements monétaires.



Charles Evans, le patron de la Fed de Chicago confirmait de son côté 'l'économie va vraiment très bien', le 'VIX' se tend de +2,2% à 11,9.



Les vedettes du jour au sein du 'S&P' et du Nasdaq furent Texas Instruments +5,5%, Applied Materials +5,2%, Boeing +4,7% (nouveau record absolu), IBM +2,9%, Wells Fargo +2,4%, Microsoft et Wal mart +2%, Apple +1,7%.



Les pétrolières étaient soutenues avec Marathon Oil +3,3%, Conoco +1,8%, Valero +1,5%, Halliburton +1,4%, Exxon +1,2%.

Petite faiblesse du secteur Biotechs/Pharmas (Celgene -2,7%, Incyte -1,5%) et General Electric, seule grosse fausse note au sein du Dow Jones, chutait de -4,7% dans de gros volumes, Ford dévissait de -7%, lanterne rouge du S&P500.





