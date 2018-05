Wall Street : reprend son ascension, le Russel-2000 au zénith

16/05/2018 | 22:25

Wall Street reprend le chemin de la hausse (+0,4% pour le S&P500, +0,63% pour le Nasdaq) et clôture sur un gain un peu plus modeste que le repli observé la veille (-0,7 à -0,8%).



Il s'agit néanmoins d'une 9ème séance de hausse sur une série de 10, avec une volatilité quasi éteinte, contrairement au scénario observé lors de la séance de mardi.

Les 'bulls' pourront marquer ce 16 mai d'une pierre blanche puisque le Russel-2000 inscrit un nouveau record absolu à 1.618Pts en séance et en clôture (+0,9% à 1.614,5).



Les actions américaines progressent malgré la fermeté du Dollar (1,1795/E) qui pour l'instant ne pénalise pas franchement les valeurs exportatrices.



Les chiffres du jour n'ont pas joué un rôle décisif, avec d'un côté la petite déception causée par le recul des mises en chantier (-3,7% en avril) et des permis de construire qui reculent de -1,8% (à 1,35 millions en rythme annuel).



Mais à 15H15, tout le monde se rassurait avec la production industrielle qui grimpe de +0,7% en avril, autant qu'au mois de mars, le taux d'utilisation de l'outil industriel progressant de 77,6 vers 78%.



Côté pétrole, les stocks de 'brut' ont chuté de -1,4Mns de barils, les stocks d'essence de -3,87Mns de barils la semaine dernière aux Etats Unis selon les données compilées par l'AIE.



Côté valeurs, peu d'écarts notables, on note une faiblesse assez logique du secteur immobilier mais peu de replis supérieurs à -2%.

Au sein du Nasdaq, seul Akamai perd plus de 2%, à -2,2% tandis que Western Digital gagnait +4,9%, Micron +4,6%, Chipotle +4,25%.

La vedette du jour fut Macy' avec un gain de +10,8% et des ventes moins décevantes que redouté, et juste derrière, la griffe sportive Under Armour gagnait +8,7%.



Enfin, les tensions observées depuis 48H sur l'ensemble de la courbe des taux aux États-Unis s'est calmée aujourd'hui avec notamment des Treasuries à 10 ans qui se stabilisent entre 3,08 et 3,09%.





