Wall Street : résolument en hausse, statistiques mitigées

15/03/2018 | 16:41

La Bourse de New York évolue en nette hausse jeudi suite à la publication d'une série d'indicateurs mitigés une heure avant l'ouverture.



A l'approche de la mi-journée, le Dow Jones avance de 1,1% à 25.039,9 points, tandis que le Nasdaq Composite prend 0,4% à 7522,8 points.



Difficile de se faire une idée sur la vigueur de l'industrie américaine, puisque l'indice 'Empire State' de la Fed a grimpé de 7,5 points à 22,5 au mois de mars, alors que l'indicateur manufacturier de la région voisine de Philadelphie s'est lui contracté de 3,5 points à 22,3.



L'indice des prix à l'importation est quant à lui franchement mauvais, avec une hausse de 0,4% en février, soit le double de ce que le consensus anticipait.



Enfin, les inscriptions hebdomadaires au chômage ont reculé de 4.000 dossiers à 226.000 la semaine passée.



Malgré ces chiffres contradictoires, les analystes s'attendent à ce que les marchés d'actions américains poursuivent leur trajectoire ascendante, rappelant notamment que Wall Street a tendance à grimper lorsque la Fed remonte ses taux.



Sur le marché des changes, le dollar reprend 0,3% comme la veille à 1,2340 face à l'euro tandis que le baril de Brent recule dans des proportions comparables à 65,15 dollars.



Sur le front des valeurs, le distributeur 'discount' Dollar General grimpe de plus de 7% après avoir dévoilé des résultats meilleurs que prévu sur le trimestre écoulé.



Amazon gagne quant à lui 0.4% sur des informations de presse évoquant le recrutement de plus de cinq millions de clients préférentiels 'Prime' sur l'ensemble de l'année 2017.



