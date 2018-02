Wall Street : retournement à la baisse, la fragilité demeure

08/02/2018 | 17:17

Attendue en hausse, la Bourse de New York s'est en fait orientée à la baisse jeudi matin en raison de l'apparition de nouveaux points de tension sur le compartiment obligataire.



Une heure et demie après l'ouverture, le Dow Jones lâche 1,2% à 24.602,9 points, tandis que le Nasdaq perd plus de 1% à 6978,7 points.



Les investisseurs semblent avoir du mal à juger bénigne la sévère correction du début de semaine et la 'chasse aux bonnes affaires' se teinte désormais d'une certaine méfiance.



Le 'VIX' se détend certes de 6% vers 26 points, mais il demeure susceptible de faire une embardée à tout moment en cas d'inquiétude sur le front des taux.



A ce titre, la remontée des rendements obligataires US se poursuit ce matin en direction des 2,87% pour ce qui concerne l'emprunt de référence à 10 ans.



Il est vrai que le Département du Travail a fait état ce jeudi de 221.000 nouveaux inscrits aux allocations chômage au titre de la semaine écoulée, soit leur plus bas niveau depuis mars 1973.



Parallèlement, le gouverneur de la Banque d'Angleterre Mark Carney a mis l'accent aujourd'hui sur l'inflation, laissant penser que les banques centrales entendent maintenir le cap de la normalisation monétaire.



Wall Street s'inquiète également du rebond du dollar vers 1,2250 euro et enfin du plongeon du pétrole en direction de 61,5 dollars.



Sur le plan des valeurs, Twitter s'envole de 24% après avoir renoué avec la croissance de son chiffre d'affaires au 4ème trimestre et avoir généré des bénéfices.



Tesla cède néanmoins plus de 2% suite à des résultats trimestriels ne laissant pas vraiment entrevoir d'amélioration de la situation financière du constructeurs de voitures électriques haut de gamme.



