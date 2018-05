Wall Street : retournement à la hausse après de bonnes stats

17/05/2018 | 16:57

La Bourse de New York s'est retournée à la hausse jeudi matin après la publication d'un indice des indicateurs avancés jugé plutôt rassurant.



Une heure après l'ouverture, le Dow Jones reprend ainsi 0,2% à 24.826,5 points, tandis que le Nasdaq Composite avance de 0,3% à 7417,9 points.



L'indice composite des indicateurs avancés du Conference Board a augmenté de 0,4% en avril, après une hausse de 0,4% en mars, notamment porté par l'amélioration du marché du travail.



Toujours côté emploi, les inscriptions hebdomadaires au chômage sont ressortie en hausse de 12.000 à 222.000 après avoir touché la semaine précédente un plancher de 50 ans.



Sur une période de quatre semaines, le chômage atteint un nouveau plancher à 213.250.



L'indice d'activité de la Fed de Philadelphie a fait un bond de 23,3 vers 34,4, bien mieux que le 21 attendus. C'est même sa plus forte hausse séquentielle en un an.



Wall Street avait auparavant ouvert en baisse, plombée par les résultats sans surprise de Cisco, la remontée des rendements obligataires et la vigueur du dollar.



A noter que Walmart s'adjuge 1,9% après avoir fait mieux que prévu lors du trimestre écoulé, notamment grâce à un bon de 33% de ses ventes en ligne.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.