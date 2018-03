NEW YORK, 5 mars (Reuters) - La Bourse de New York a fini en nette hausse lundi, redourant moins que la semaine dernière l'initiative de Donald Trump d'imposer des droits de douane importants sur l'acier et l'aluminium.

L'indice Dow Jones a gagné 336,70 points (1,37%) à 24.874,76 points. Le S&P-500 a pris 29,69 points (1,1%) 2.720,94 points.

Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 72,84 points (1%) à 7.330,71 points.

(Ces données sont susceptibles de varier encore légèrement).