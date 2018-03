Bourse de Wall Street : Wall Street salue l'inflation, réagit peu au départ de Tillerson

L'indice Dow Jones gagne 183,54 points, soit 0,73%, à 25.362,15 points quelques minutes après l'ouverture.

Le Standard & Poor's 500, plus large, progresse de 0,63% à 2.800,62 points et le Nasdaq Composite prend 0,55% à 7.629,82 points.

L'annonce du remplacement de Rex Tillerson par le directeur de la CIA Mike Pompeo a peu fait varier les futures sur les indices new-yorkais. La réaction a été plus vive en Europe où les principales Bourses se sont retournées à la baisse.

Le CAC 40 parisien est quasiment inchangé à 5.278,27 points. À Francfort, le Dax recule de 0,29% et à Londres, le FTSE cède 0,35%.

Rex Tillerson, ex-PDG de la compagnie pétrolière Exxon Mobil, avait pris la tête de la diplomatie américaine à l'arrivée de Donald Trump à la Maison blanche en janvier 2017.

LA VOLATILITÉ RECULE

Les relations entre le président et son désormais ex-chef de la diplomatie, qui ont maintes fois affiché leurs divergences, notamment sur la Corée du Nord et l'Iran et pas plus tard que lundi sur la Russie, n'ont jamais été au beau fixe.

Le départ de Rex Tillerson intervient une semaine après la démission du conseiller économique de la Maison blanche, Gary Cohn, en désaccord avec les mesures protectionnistes annoncées par Donald Trump.

Signe de la relative sérénité des marchés d'actions face au limogeage de Rex Tillerson, l'indice qui mesure la volatilité du S&P 500 est en léger recul.

"Je ne pense pas que le départ et le remplacement de Tillerson animeront les marchés pendant très longtemps, le roulement dans l'administration Trump étant si important", commente David Kotok, président de la société de gestion Cumberland Advisors.

Du côté des prix, l'inflation de base, soit hors alimentation et énergie, a progressé de 1,8% en février, comme en janvier et conformément aux attentes des économistes.

Ces chiffres apaisent les craintes des investisseurs d'un réveil des prix qui conduirait la Réserve fédérale à durcir sa politique.

Le dollar a effacé ses gains face à un panier de devises de référence après la publication de cette statistique et recule de 0,1%. L'euro, lui, progresse de 0,3% face au billet vert, autour de 1,2365 dollar.

Le rendement des Treasuries à 10 ans recule de plus de deux points de base, repassant sous 2,85%.

QUALCOMM RECULE

Les marchés s'attendent à ce que la Fed relève ses taux la semaine prochaine. Le scénario intégrant jusqu'à quatre hausses cette année, qu'ils privilégiaient, avait déjà été remis en question par l'annonce, vendredi, d'une croissance plus faible qu'attendu des salaires aux Etats-Unis le mois dernier.

Autre inquiétude sur les marchés, les tensions commerciales que pourraient créer les mesures protectionnistes annoncées par Donald Trump.

L'interventionnisme du président américain sur le front économique a encore été illustré lundi par le veto qu'il a opposé au projet de rachat par le fabricant américain de semi-conducteurs Broadcom de son compatriote Qualcomm pour des motifs de sécurité nationale.

Aux valeurs, Qualcomm perd mardi 2,66% dans les premiers échanges tandis que Broadcom progresse de 3,26%.

(avec Sruthi Shankar, édité par Blandine Hénault)

par Patrick Vignal