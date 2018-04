Wall Street : sans direction, pas comme le pétrole avec +3,3%

18/04/2018 | 23:36

Wall Street nous a délivré une séance indécise, singulièrement peu volatile (de l'ordre de 0,3%) et particulièrement soporifique.



Après un cycle de 5 hausses, le Dow Jones Industrial Average marque le pas (il a cédé 0,15%) mais le S&P500 et le Nasdaq poursuivent leur avancée à +0,1% et +0,2% respectivement.



A défaut de statistiques marquantes, c'est la flambée du pétrole (+3,3% à 68,8$ sur le NYMEX, nouveau record depuis fin novembre 2014) qui aura marqué les esprits... et la tendance.

En effet, le 'S&P' ne termine dans le vert que grâce à Devon +7,2%, Newfield +5,9%, Cimarex +4,8%, Apache et Anadarko +3,6%, Hess +2,8%, Range +2,6%, Halliburton +2,4%, Chevron +2% (nombre de ces titres se retrouvent au zénith depuis plusieurs années).

Grâce un peu aussi grâce à l'exploitant de réseau ferroviaire CSX qui s'envole de +7,5%).

Mais l'autre écart marquant émane d'IBM qui a chuté symétriquement de 7,5% au lendemain de la publication d'un bénéfice opérationnel (marge) légèrement inférieur aux attentes.



Parmi les 'market movers' pressentis ce mercredi, il y a avait Morgan Stanley : ses résultats, comme ceux de beaucoup de ses consoeurs bancaires, furent bien ' meilleurs que prévu ', grâce en premier lieu à la réforme fiscale ainsi qu'au dynamisme de son activité de courtage, dopée par le retour de la volatilité depuis fin janvier.

Le bénéfice net explose de +34% à 1,63Mds$, soit 1,45 dollar par action contre 1,25$ anticipé.

Le chiffre d'affaire gonfle de +14% à 11,1Mds$, soit 8% de plus que prévu grâce aux activités de courtage qui ont bondi de +26% grâce essentiellement aux actions... mais le titre finit inchangé.

Ce ne fut pas une grande journée pour les banques avec US Bancorp -2%, Bank of America -1,7%, Citigroup -1,1%.

Le Nasdaq a été soutenu par Intuitive Surgical avec +8,2%, CSX (déjà cité) Micron +3,4%, eBay +2,8%.

Côté replis, on notait Applied Materials -5,4%, Mattel -3,1%, Facebook -1,4%, Vertex -1%.





Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.