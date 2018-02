Bourse de Wall Street : Wall Street se cherche une tendance, les taux se tendent encore

L'indice Dow Jones perd 66,42 points, soit 0,27%, à 24.826,93 points quelques minutes après l'ouverture.

Le Standard & Poor's 500, plus large, cède 0,05% à 2.680,35 points et le Nasdaq Composite prend 0,21% à 7.067,13 points.

Wall Street a évolué dans le vert pendant presque toute la séance de mercredi avant de se retourner à la baisse dans les derniers instants.

L'indice qui mesure la volatilité du S&P 500, baptisé "indice de la peur", recule un peu mais reste, autour de 27 points, plus de deux fois au-dessus de son niveau des derniers mois.

Sur le marché obligataire, le rendement des obligations du Trésor américain à 10 ans, dont la remontée rapide a favorisé la correction boursière du début de semaine, prend quatre points de base à 2,87%.

La crainte d'une accélération du resserrement monétaire a été nourrie jeudi par la Banque d'Angleterre, qui a averti qu'elle pourrait relever son taux directeur "plus tôt et plus fortement" que ce qu'elle anticipait en novembre, du fait d'une croissance toujours vigoureuse au Royaume-Uni. Ces annonces ont fait grimper la livre sterling, qui prend plus de 1% face au dollar.

TESLA RECULE, TWITTER S'ENVOLE

Du côté des indicateurs, l'annonce d'un nombre d'inscriptions au chômage aux Etats-Unis la semaine dernière légèrement inférieur aux attentes a eu peu d'effet sur la tendance.

Aux valeurs, Tesla cède 0,83% dans les premiers échanges après avoir publié la perte trimestrielle la plus importante de son histoire et prévenu que ses investissements augmenteraient légèrement cette année.

A la hausse, Twitter bondit de 29,65% après avoir fait état jeudi de son premier bénéfice net trimestriel, un résultat supérieur aux attentes de Wall Street.

Le dollar recule un peu face à un panier de devises de référence et les cours du pétrole sont orientés à la baisse au lendemain de l'annonce d'une hausse inattendue des stocks de produits raffinés aux Etats-Unis, où la production semble en outre atteindre un niveau record.

A l'heure de l'ouverture à New York, les Bourses européennes évoluent en nette baisse et l'indice mesurant la volatilité de l'EuroStoxx 50 grimpe de près de 14%.

À Paris, l'indice CAC 40 perd 0,76% à 5.216,1 points. À Francfort, le Dax cède 1,17% et à Londres, le FTSE recule de 0,82%.

Les annonces de la Banque d'Angleterre profitent à l'indice Stoxx du secteur bancaire qui prend 0,59%.

(Patrick Vignal, édité par Wilfrid Exbrayat)