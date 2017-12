Wall Street : séance sans relief mais nette détente des taux

27/12/2017 | 22:32

Journée boursière totalement typique d'une trêve des confiseurs avec des écarts micrométriques, une volatilité imperceptible durant près de 6 heures (les scores se sont figés après le 1ère demi-heure) et la démonstration, à 2 séances de la fin de l'année, que les jeux sont fait et que les opérateurs n'en veulent pas plus... ou alors ils nous réservent un ultime coup de pouce d'ici demain ou vendredi.



Un biais positif s'impose en l'absence de toute pression vendeuse avec +0,08% pour le S&P500, +0,1% sur le Dow Jones et +0,05% sur le Nasdaq.

Le Russel-2000 s'effrite de -0,05% à 1.544 et la surprise provient du 'VIX' qui se tend de +5% vers 10,75.



Une tension d'autant plus paradoxale que les taux longs se détendaient nettement : le rendement des T-Bonds 2027 affichait -6,5Pts de base à 2,515%, après plusieurs séance de plafonnement au contact des 2,50%.



Parmi les titres les plus en vue ce mercredi, Applied materials prenait +1,2%, Incyte +1,1%, Facebook +0,9%,



En net repli, Tesla chutait de -2,3% (et -2% supplémentaires après le clôture) alors que se objectifs de vente sont revus à la baisse par des analystes (seuls 220 véhicules du 'modèle-3' ont été livrés cette année).

Le secteur des pétrolières recule de -1% alors que le baril échoue de très peu sous la barre des 60$ (-0,2% à 59,65$), poussé à la hausse par la sévère vague de froid qui s'abat sur le nord Est du continent américain (avec du -50° au Québec et des quantités de neige historiques).



Dans la distribution, Macy's boit le calice jusqu'à la lie avec une chute de -4,5%... les opérateurs se débarrassant des titres ayant mal performé en 2017.







