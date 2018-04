Wall Street : séance sans tendance, malgré déluge de chiffres

27/04/2018 | 22:24

Wall Street termine la semaine sans direction, à l'image du Nasdaq qui grappille +0,02%, du S&P500 à +0,1% tandis que le Dow Jones s'inscrit en repli symétrique de -0,05% (l'indice phare recule de -0,6% sur la semaine écoulée, contre -0,3% pour le Nasdaq).



Alors que les trimestriels continuent de déferler, les opérateurs avaient de bonnes raisons de s'intéresser aux chiffres du jour, nombreux et brossant un portrait exhaustif de la situation économique américaine.



La première estimation du PIB américain est ressortie à +2.3%, contre +2% anticipé (c'est la meilleure performance pour un premier trimestre depuis 2015).

L'autre donnée jugée cruciale concernait les revenus salariés (devenus un précurseur d'éventuelles tensions inflationnistes): ils progressent de +0,9% en moyenne (du jamais vu depuis le 1er semestre 2008), les 'coûts salariaux' grimpent de +0,8%.



L'indice de confiance des consommateurs du Michigan pour avril est révisé à la hausse de +1Pt à 98,8, mais reste inférieur au 101,4 du mois de mars.



Le score de l'inflation 'PCE' (le baromètre du 'panier de la ménagère' le plus suivi par la FED) atteint +1,8%, en hausse de +0,1% par rapport au T-4 2017.



Tous ces chiffres auraient pu provoquer une tension des taux qui ne s'est pas matérialisée : le '10 ans' US lâche -3Pts vers 2,96%.

Les économistes prévoyaient un net ralentissement de la croissance du PIB en rythme annuel, après une croissance de 2,9% lors des trois derniers mois de 2017, sous l'effet notamment d'une consommation et d'investissements un peu moins dynamiques que prévu.





Stabilité au final pour le Dollar à 1,2125/E à l'issue d'une semaine où il aura gagné +1,3% face à l'Euro. (et jusqu'à +1,5% vendredi matin à 1,2060).



Parmi les titres les plus actifs, outre Amazon avec +3,6% (contre +7% au plus haut), Nordstrom prenait +4% (toujours dans la distribution), Verizon +2,6%.

Côté repli, on notait Micron -5,2%, Symantec -3,2%, Paypal -2,5%, Applied Materials -2,2%, Apple et eBay -1,2%.

Les pétrolières reculaient également avec Exxon-Mobil -3,8%, Hess et Conoco Philips -3%, mais Chevron gagnait +2,2%.

Semaine fantastique pour Chipotle qui gagnait encore +1,7% après +24,5% la veille, soit +29% sur la semaine écoulée.





