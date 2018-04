Wall Street : séance très tranquille, Netflix flambe en after

16/04/2018 | 23:24

-La séance s'est avérée très 'linéaire' (et monotone) à New York comme en Europe, avec des scores acquis dès l'ouverture et une volatilité éteinte durant toute la séance.

Les indices US progressent mais de façon moins tranchée qu'attendu : +0,87% pour le Dow Jones, +0,8% sur le S&P500 et +0,7% sur le Nasdaq.



Comme d'habitude, les gains à wall Street se sont accélérés après la clôture des places européennes (qui évoluaient en sens inverse: -0,2% sur l'Euro-Stoxx50 à 3.441) mais le soufflé est retombé peu après la mi-séance.



Le contexte géopolitique ne s'est pas embrasé ce weekend avec des frappes ciblées et ponctuelles en Syrie mais la situation pourrait s'envenimer avec la Russie puisque la Maison Blanche vient de décréter une nouvelle liste de sanctions contre des oligarques (on attend le détail), justifiées par une complicité d'utilisation -présumée- par Damas d'un arsenal d'armes chimiques.



Le principal chiffre US du jour, ce fut l'indice des ventes au détail du mois de mars aux Etats-Unis qui ont augmenté de 0,6% le mois dernier (après -0,1% en février), puis 'l'Empire State' de la Fed de New York pour avril chute de -6,8Pts à 15,80 (consensus 18,80) après 22,50 en mars



Les stocks des entreprises pour février ont augmenté de 0,6%, comme en janvier selon le Departement du Commerce, enfin l'indice NAHB de la confiance des professionnels du secteur de l'immobilier recule légèrement à 69 contre 70 (il était attendu inchangé).



Seront également publiés cette semaine le chiffre de la production industrielle pour mars (demain), l'indicateur avancé du Conference Board également pour mars et l'indice ' Philly Fed ' pour le mois en cours (jeudi).



Le Nasdaq a été soutenu par Paccar +2,4%, Comcast +1,6%, Verizon +1,5%, Applied Materials +1,4%, Microsoft +1,2%, Intel +1%.



Le plus gros pullback affecte Tesla -3%, Vertex -1,7%, Vertex -1,4%.

Côté pétrole, le baril se replie de -1,5% vers 66,3$, ce qui n'a pas empêché la hausse de Cimarex +2,9%, Marathon +3,9%, mais Nal Oilwell chute de -7,9%.



Peu après la clôture, Netflix (-1,2% en séance) s'envolait de +6,5% grâce à la publication d'un résultat très exactement conforme aux attentes, à 0,64$ par action.



