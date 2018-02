Wall Street : stabilisation après une correction historique

06/02/2018 | 17:08

La Bourse de New York évolue sur une note quasiment étale mardi matin, au lendemain d'une correction historique qui aura vu le Dow Jones dégringoler un temps de plus de 6%.



Une heure après le début des échanges, le Dow Jones ne recule plus que de 0,3% à 24.264,5 points, après avoir chuté de 2% à l'ouverture, tandis que le Nasdaq Composite avance de 0,6% à 7012,3 points.



Ce retour à la normale, ou presque, est favorisé par la nette détente du compartiment obligataire.



Après avoir culminé vers 2,88% vendredi, le rendement de l'emprunt américain à 10 ans est revenu au contact des 2,70% ce mardi.



Les commentaires rassurants des grands stratèges de marché aident aussi à retrouver un semblant de sérénité.



'Il n'y pas lieu de paniquer après la récente correction des marchés boursiers', déclare ainsi Lukas Daalder chez Robeco.



'Le plongeon des marchés mondiaux correspond juste à la concrétisation d'une correction attendue de longue date', ajoute-t-il. 'Ce mouvement vendeur devrait générer une opportunité d'achat à moyen terme', assure le professionnel.



Et si certains dressent un parallèle avec le krach boursier de 1987 (hausse des taux, niveaux de valorisations élevés et une forte quantité de trading algorithmique), ils excluent un scénario aussi noir.



'Nous allons probablement assister à une plus grande volatilité dans les prochains jours', prévient Hartwig Kos, chez SYZ Asset Management,



'Mais si le tableau de bord est le même que celui de 1987, de belles opportunités d'achats pourraient se présenter', renchérit-il.



A noter par ailleurs que le déficit commercial des Etats-Unis s'est encore aggravé en décembre 2017, selon le Département du Commerce, à 53,1 milliards de dollars, là où les économistes n'anticipaient en moyenne qu'un creusement à 52,1 milliards.



