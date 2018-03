Wall Street : sur une note étale en l'absence de catalyseur

16/03/2018 | 14:19

La Bourse de New York devrait ouvrir étale vendredi après la publication de chiffres de l'immobilier décevants, dans un climat d'aversion pour le risque tenace du fait des tensions géopolitiques entre Etats-Unis, Russie et Chine.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats futurs sur les principaux indices américains évoluent autour de l'équilibre, annonçant un début de séance stable.



Les mises en chantier de logements ont chuté de 7% en données corrigées des variations saisonnières le mois dernier aux Etats-Unis, une performance plus mauvaise que prévu.



Parallèlement, le nombre de permis de construire a diminué de 5,7%, générant là encore une véritable déception au moment où Wall Street se cherche des catalyseurs pour reprendre sa progression.



Si le S&P 500 a perdu 1,4% depuis le début de la semaine, ce repli n'empêche pas certains traders de parier sur une prochaine reprise de la tendance haussière qui ne cesse de porter les marchés depuis 2009.



'On peut vite renouer avec les 2800 points', assure un observateur. 'Seule une clôture en-dessous des 2730 points viendrait freiner mon optimisme', souligne-t-il.



Chez Capital Economics, on explique que l'indice S&P n'est valorisé qu'autour de 32 points sur la base de l'indice CAPE ('Cyclically Adjusted PE') développé par Shiller.



A titre de comparaison, il évoluait à un plus haut de 44 points en décembre 1999, quelque mois avant l'explosion de la bulle Internet, fait valoir le bureau de recherche londonien.



