Wall Street : suspendue aux lèvres de la Fed

21/03/2018 | 16:37

Wall Street évolue autour de l'équilibre mercredi à l'approche de la publication du communiqué de la Fed, qui vaudra surtout pour la tonalité du message général délivré par l'institution.



En fin de matinée, le Dow Jones est parfaitement stable, à 24.719 points, tandis que le Nasdaq grignote 0,1% à 7375,6 points.



Le communiqué final de la Réserve fédérale américaine sera dévoilé à 14h00 (heure de New York) et l'immense majorité des économistes optent pour un relèvement de 25 points de base.



Les investisseurs scruteront non seulement le communiqué de la banque centrale, mais aussi la première conférence de presse de son nouveau patron Jerome Powell, à la recherche d'indications sur le calendrier auquel la Fed compte poursuivre son redressement monétaire.



En attendant, la National Association of Realtors (NAR) a fait état ce matin de 5,5 millions de ventes de logements anciens le mois dernier, après 5,4 millions en janvier.



Cette augmentation - qui intervient après deux baisses consécutives - est supérieure à celle attendue par les économistes, qui tablaient sur 5,4 millions de ventes.



S'agissant des valeurs, FedEx grimpe de 1,9% après avoir fait état d'une performance 'mitigée' sur le trimestre écoulé, mais rassuré sur ses performances opérationnelles et sur la santé de l'économie.



General Mills décroche pour sa part de 9,2%, le groupe agroalimentaire ayant revu à la baisse des projections annuelles déjà peu enthousiasmantes.



A noter que Facebook tente de sortir la tête de l'eau (+0,5%) après deux séances éprouvantes (presque 10% de baisse) alors que certains analystes évoquent une valorisation devenue attractive.



Enfin, MuleSoft grimpe de 5,5% après avoir reçu une offre de rachat de 6,5 milliards de dollars de la part du géant des logiciels d'entreprise Salesforce.com.



