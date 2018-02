Wall Street termine dans le désordre une semaine de rebond

NEW YORK (Agefi-Dow Jones)--La Bourse de New York a terminé dans le désordre vendredi, achevant cependant une semaine de rebond après avoir été fortement chahutée ces derniers semaines. En clôture, l'indice Dow Jones Industrial Average (DJIA) a terminé sur un gain de 19 points, soit 0,1%, à 25.219,38 points. L'indice élargi S&P 500 a pris 0,04% à 2.732,22 points, et le Nasdaq Composite a cédé 0,2%, à 7,239,47 points. Les trois indices ont signé leur meilleure performance hebdomadaire depuis novembre 2016. L'indice Dow Jones a notamment gagné 4,3% sur la semaine, un record depuis la semaine de l'élection présidentielle en 2016, tandis que l'indice S&P 500 et le Nasdaq ont repris respectivement 4,4% et 5,5%. Vendredi, les investisseurs ont notamment accueilli favorablement le renforcement de la confiance des ménages en février, l'indice de l'Université du Michigan ayant signé sa deuxième meilleure performance mensuelle depuis 2004 sur le mois après avoir reculé au cours des trois mois précédent. Sur le front macroéconomique, le nombre de mises en chantier de logements et le nombre de permis de construire délivrés, un indicateur de l'activité à venir dans le secteur, ont également affiché de fortes hausses et dépassé les attentes des analystes. Du côté des valeurs, les titres des fabricants de biens industriels, fortement dépendants des coûts des matières premières, ont mal réagi à l'annonce d'une recommandation favorable du département américain du Commerce à la proposition de relever les tarifs douaniers sur les importations d'acier et d'aluminium. Le géant des engins de chantier Caterpillar a notamment perdu 2,3%, même si le président des Etats-Unis, Donald Trump, dira seulement en avril s'il approuve ces recommandations émanant du département du Commerce. Sur le reste de la cote, Coca-Cola (>> fiche valeur) a gagné 0,5%, à 45 dollars après que le producteur de boissons gazeuses a fait part de perspectives bénéficiaires meilleures que prévu pour l'année 2018. Qualcomm (>> fiche valeur) a cédé 0,7%, à 64,9 dollars. La direction du fabricant américain de semiconducteurs a redit vendredi que l'offre d'achat de Broadcom (>> fiche valeur) était insuffisante, mais sans exclure la possibilité de trouver un terrain d'entente avec son rival en cas de concessions de la part de ce dernier.

-Barbara Kollmeyer, MarketWatch (Version française Jérôme Batteau)