Wall Street termine de manière contrastée

NEW YORK (Agefi-Dow Jones)--La Bourse de New York a terminé de manière contrastée jeudi pénalisée par le compartiment de l'énergie et alors que les craintes de guerre commerciale continuent de susciter des remous dans plusieurs secteurs comme ceux des matériaux de construction. En clôture, l'indice Dow Jones Industrial Average (DJIA) a gagné 0,5%, à 24,873 points. L'indice S&P 500 a perdu 0,1% à 2,747 points. L'indice Nasdaq 100 a cédé 0,2%, à 7,481 points. Les investisseurs restent tourmentés par la rhétorique protectionniste de Donald Trump qui pourrait conduire à une escalade de représailles commerciales dans le monde et pénaliser en définitive l'économie américaine et les bénéfices des entreprises américaines. "Les politiques protectionnistes en fin de compte, sont mauvaises pour le marché", estime Tom Manning responsable du gérant de fonds F.L.Putnam Investment Management. "Elles peuvent être inflationnistes et il n'y a rien de bon à attendre de ces politiques". Le secteur de l'énergie a également souffert jeudi après l'annonce par la Federal Energy Regulatory Commission, l'un des régulateurs du secteur, de la suppression de déductions fiscales sur certains services. Parmi les indicateurs du jour, les deux indices "Empire State" et "Philly Fed" ont dépassé les attentes et indiqué que l'activité manufacturière restait robuste en mars dans les régions de New York et Mid-Atlantic. Le nombre d'actifs américains effectuant une première demande d'allocation chômage a par ailleurs encore diminué la semaine dernière, signe que le marché du travail aux Etats-Unis reste vigoureux. La moyenne mobile sur quatre semaines, qui lisse la volatilité, est notamment ressortie en recul de 750, à 221,500 inscriptions.

-Barbara Kollmeyer, MarketWatch (Version française Jérôme Batteau)