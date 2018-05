Bourse de Wall Street : Wall Street termine en hausse soutenue par Apple et les technologiques

NEW YORK (Agefi-Dow Jones)--La Bourse de New York a terminé en forte hausse vendredi, les investisseurs faisant le pari de l'optimisme avec Apple et les technologiques et malgré des créations de postes moins bonnes que prévu en avril. Plusieurs responsables de la Réserve fédérale (Fed) ont également fait part de leur confiance dans l'économie américaine pour les prochains mois sans pour autant souhaiter une accélération des hausses de taux. Selon des données provisoires, l'indice Dow Jones Industrial Average (DJIA) a clôturé sur un gain de 332 points, soit 1,4%, à 24.262 points. L'indice S&P 500 a pris 1,3% à 2.663 points. L'indice Nasdaq a gagné 121 points, soit 1,7%, à 7.209 points. Les Etats-Unis ont créé 164.000 emplois nets en avril, contre 135.000 en mars, selon le département américain du Travail, un nombre qui s'est révélé inférieur aux attentes des économistes. Mais le taux de chômage dans le pays est tombé à son plus bas niveau depuis décembre 2000, à 3,9%. Le rebond des embauches outre-Atlantique intervient alors que la Réserve fédérale a laissé mercredi ses taux directeurs inchangés, dans une fourchette de 1,5% à 1,75% en prenant acte de la bonne santé de l'économie et de la remontée de l'inflation mais sans dire si elle comptait accélérer son resserrement des conditions de crédit cette année. "Le rapport sur l'emploi illustre les tiraillement sur les marchés, le nombre plus faible que prévu de créations de postes et la légère contraction sur la hausse des salaires marquent--t-ils un ralentissement de la croissance ou sont-ils le signe que le marché du travail est au plein emploi ?" , s'est interrogé Quincy Krosby, stratégiste chez Prudential Financial. Face à ces incertitudes, les rendements obligataires ont ainsi largement hésité pendant la séance mais se sont finalement détendus par rapport à la semaine dernière, le bon du Trésor 10 ans terminant en baisse à 2, 946%, contre 2,959% vendredi dernier. Les discussions sur le commerce entre la Chine et les Etats-Unis ont également continué de retenir l'attention au deuxième jour des négociations entre responsables des deux pays. Washington a fourni une longue liste d'exigences aux officiels chinois, souhaitant notamment, une réduction du déficit commercial entre les deux pays d'au moins 200 milliards de dollars d'ici 2020. Parmi les valeurs en vue, Apple a gagné 3,9% et atteint un nouveau record en clôture après que la chaîne CNBC a révélé que la société d'investissement de Warren Buffett, Berkshire Hathaway, avait acquis 75 millions d'actions supplémentaires du fabricant de l'iPhone au premier trimestre, l'homme d'affaires ayant également salué les performances du fabricant de l'iPhone dans un entretren. Alibaba a également pris 3,5% après que le géant chinois du e-commerce a publié vendredi des revenus au quatrième trimestre fiscal supérieurs aux prévisions et fait part de prévisions optimistes pour l'année en cours.

