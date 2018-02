Wall Street termine en ordre dispersé, forte tension sur les taux

New York (awp/afp) - La Bourse de New York a terminé en ordre dispersé jeudi à la clôture, une forte tension sur les taux d'intérêt américains faisant pression sur les indices malgré des résultats d'entreprises meilleurs que prévu.

Selon les chiffres définitifs à la clôture, l'indice vedette Dow Jones Industrial Average a avancé de 0,14%, ou 37,32 points à 26.186,71 points.

Le Nasdaq, à forte coloration technologique, a reculé de 0,35%, ou 25,62 points, à 7.385,86 points.

L'indice élargi S&P 500 a perdu 0,06%, ou 1,83 point, à 2.821,98 points.

"Comme à chaque début de mois, des capitaux frais ont fait monter les indices ce matin avant des prises de bénéfices", a indiqué Karl Haeling de LBBW.

"La tension sur le marché obligataire" a ensuite été responsable de la baisse des cours, a-t-il ajouté.

Le taux des bons du Trésor américains à 10 ans a grimpé à son plus haut niveau depuis avril 2014 jeudi, à 2,792% contre 2,705% la veille. Il a pris 15% depuis le début de l'année.

Celui à 30 ans a quant à lui dépassé les 3% pour la première fois depuis mai dernier, à 3,030% contre 2,935 mercredi soir.

Les taux ont poursuivi leur montée après "l'annonce mercredi (par le Trésor) de la mise sur le marché de plus de dette américaine qu'initialement prévu. L'émission totale de dette devrait doubler cette année", a affirmé M. Haeling.

Davantage de dette sur le marché signifie des prix moins élevés et des taux d'intérêt plus grands, les prix et les taux évoluant en sens inverse.

Des taux d'intérêt plus élevés créent par ailleurs une concurrence plus forte pour le marché des actions, les investisseurs étant davantage tentés d'investir sur un actif de plus en plus rémunérateur et qui présente peu de risques.

- Facebook au plus haut -

Wall Street a toutefois bénéficié du soutien de Facebook.

Le réseau social a profité largement de ses résultats en nette hausse malgré la diminution fin 2017 du temps passé sur la plate-forme par ses utilisateurs: le titre a avancé de 3,32% à 193,09 dollars, au plus haut de son histoire.

Les valeurs de l'énergie ont également profité d'une hausse des cours du pétrole. Regroupées au sein de l'indice S&P 500, elles ont avancé de 1,10%.

Parmi les autres valeurs du jour, le groupe de grande distribution Lowe's a reculé de 0,83% à 103,86 dollars après avoir annoncé à son tour le versement d'un bonus de 1.000 dollars à ses employés grâce aux bénéfices de la réforme fiscale.

Cette démarche suit, selon les chiffres du secrétaire au Trésor Steven Mnuchin il y a quelques jours, le chemin de 130 compagnies qui ont fait des annonces de redistribution à leurs salariés après l'adoption de la réforme qui va baisser le taux théorique d'imposition des entreprises de 35% à 21%.

Time Warner a avancé (+1,73% à 97,00 dollars). Le géant des médias en passe de fusionner avec AT&T a présenté des résultats supérieurs aux attentes au quatrième trimestre, bénéficiant des succès de son bouquet HBO et des recettes publicitaires de sa division Turner comprenant CNN.

Le fonds Blackstone a reculé (-0,55% à 36,35 dollars) malgré la présentation de bénéfices au-dessus des estimations et une année 2017 qualifiée d'"exceptionnelle".

La Bourse de New York a inauguré, en cours de séance, l'arrivée de la société spécialisée dans les magasins pour voyageurs Hudson Group, qui a perdu 7,37% lors de sa première séance.

Le marché des introductions en Bourse aux Etats-Unis a connu son meilleur mois de janvier depuis 1995 d'après la société Dealogic, concentrant 18 entrées et 7,9 milliards de dollars de capitaux levés.

afp/rp