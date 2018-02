Wall Street : toujours alourdie par l'obligataire

05/02/2018 | 17:00

La Bourse de New York a ouvert en léger repli lundi, toujours alourdie par le courant vendeur sur le compartiment obligataire, même si la correction s'avère de moindre ampleur que celle de vendredi.



Une heure après l'ouverture, le Dow Jones cède 0,4% à 25.412,7 points, tandis que le Nasdaq Composite tente une incursion dans le vert en s'adjugeant 0,2% à 7254,1 points.



Les marchés américains accusent désormais 4% de baisse par rapport à leurs plus hauts historiques de la fin janvier, un reflux que les stratèges attribuent aux tensions récurrentes sur les taux.



Sur le marché des Treasuries, le rendement de l'emprunt de référence à 10 ans s'établit désormais à 2,86%, un nouveau pic depuis 2014.



'Nos travaux indiquent néanmoins qu'une remontée des taux constitue une bonne chose pour les marchés d'actions, en tout cas jusqu'au niveau des 3,5%', fait valoir ce matin Crédit Suisse.



'Reste que la rapidité du mouvement de remontée des taux a surpris les investisseurs, au même titre que les récents indicateurs économiques ayant trait à l'inflation (ISM, salaire horaire),' explique la banque d'affaires.



Dévoilé ce matin, l'indice ISM des services est ressorti à 59,9 le mois dernier, à comparer à 56 en décembre 2017, alors que les économistes anticipaient une progression plus faible autour de 56,5.



Sur le front des valeurs, Bristol-Myers Squibb cède 0,9% après avoir publié une perte nette de 1,42 dollar par action au titre des trois derniers mois de 2017, sous le poids de charges liées à la réforme fiscale.



Qualcomm perd de son côté 2,8% à 64,2 dollars alors que Broadcom a dévoilé une offre améliorée et finale sur les actions du concepteur de puces mobiles, à un prix unitaire de 82 dollars, dont 60 dollars en numéraire et le solde en actions Broadcom.



