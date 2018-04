Wall Street : un début de séance dans le vert

16/04/2018 | 16:52

Wall Street a ouvert dans le vert lundi matin, les frappes conjointes menées par les Etats-Unis, le Royaume-Uni et la France pendant le week-end en Syrie ne pénalisant pas les marchés d'actions.



En fin de matinée, le Dow Jones avance ainsi de 0,7% à 24.531,5 points, tandis que le Nasdaq Composite s'adjuge 0,4% à 7135,8 points.



Les investisseurs se disent que les cibles attaquées par les occidentaux ne présentent pas d'intérêt stratégique majeur, et que l'initiative alliée ne devrait pas susciter l'ire de Moscou.



'Cela limite les risques d'une escalade du conflit', se félicite un trader.



Autre bonne nouvelle, les ventes au détail aux Etats-Unis ont rebondi de 0,6% en données séquentielles au mois de mars, d'après le Département du Commerce, là où le consensus ne tablait que sur une hausse de 0,4%.



La vigueur de la consommation américaine relègue au second plan les performances mitigées de Bank of America sur le trimestre écoulé.



Les titres de la banque américaine grignotent malgré tout 0,1% suite à la publication d'un bénéfice plus important que prévu au premier trimestre, même si ses revenus ont déçu les attentes.



Netflix cède 0,5% avant la parution, dans la soirée, de ses résultats trimestriels.



Parmi les entreprises qui publieront leurs comptes trimestriels cette semaine figurent, entre autres, Goldman Sachs, IBM et Morgan Stanley.



