Wall Street : un début de séance irrégulier

27/03/2018 | 17:28

La Bourse de New York a débuté la séance sur une note irrégulière mardi matin, le marché peinant à confirmer son rebond de la veille sur fond de dissipation des craintes concernant une guerre commerciale de grande ampleur.



En fin de matinée, le Dow Jones parvient encore à avancer de 0,3% à 24.281,9 points, mais le Nasdaq Composite a lui effacé son avance initiale pour afficher un score nul et vierge à 7223,3 points.



Wall Street avait matérialisé hier sa plus forte progression en deux ans et demi (+2,8% en moyenne), profitant de l'atténuation des inquiétudes concernant les relations commerciales avec la Chine.



La tendance pâtit aujourd'hui du redressement du dollar, qui remonte en direction de 1,24 euro après son accès de faiblesse de la veille.



Autre déception, la confiance du consommateur américain s'est dégradée en mars après s'être améliorée en février, selon l'enquête mensuelle de l'organisation patronale Conference Board.



Toujours côté chiffres, l'indice du coût du logement S&P/Case-Shiller affichait une hausse de 0,5% à fin janvier, soit +6,2% en rythme annuel, notamment en raison d'une poursuite de la flambée des prix immobiliers sur la côte ouest.



Parallèlement, le pétrole continue de flirter avec ses sommets annuels vers 65,8 dollars, ce qui soutient quelques valeurs liées au secteur énergétique, comme ExxonMobil (+0,2%) ou Chevron (+0,4%).



Amazon avance de 0,6% après l'annonce de son partenariat stratégique avec le français Casino, tandis que FedEx recule de 0,6% suite à la présentation d'un nouveau projet de développement pour son hub de Memphis (Tennessee) qui se traduira par un investissement total de l'ordre d'un milliard de dollars.



