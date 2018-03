Wall Street : un modeste rebond se profile

23/03/2018 | 14:18

Wall Street devrait ouvrir en hausse vendredi matin, marquant un rebond après sa violente correction de la veille, la tentation des achats à bon compte prenant le dessus sur les anticipations de guerre commerciale.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats futurs sur les grands indices américains avancent en moyenne de 0,1%, annonçant une modeste progression à l'ouverture.



'Un fort courant vendeur avait mis les marchés à terre hier, mais il semble que l'on se dirige vers de légers gains à l'ouverture', pronostique un opérateur.



Malgré les pertes de cette semaine, le S&P 500 reste au-dessus de la zone des 2628 points, point que les analystes techniques considèrent un niveau de soutien important.



'Viennent ensuite le support des 2597 points, puis la moyenne mobile à 200 jours de 2591 points et enfin les plus bas de février à 2531 points', commente Chris Beauchamp, chartiste chez IG.



La perspective d'une guerre commerciale entre les Etats-Unis et la Chine avait entraîné hier un brusque retour de l'aversion pour le risque sur les marchés financiers.



Au coup de cloche final, le Dow Jones clôturait sur une perte de 2,9%, le S&P 500 de 2,5% et le Nasdaq de 2,4%.



Paradoxalement, ces inquiétudes ont aussi eu pour effet d'affaiblir le dollar, ce qui devrait soutenir en retour les valeurs exportatrices américaines.



Autre facteur favorable, le baril de brut léger américain est également orienté à la hausse (+0,7% à 64,7 dollars), affichant désormais près de 10% au cours des deux dernières semaines.



Les investisseurs espèrent surtout une nouvelle embardée au niveau de l'indice de volatilité 'VIX', alors que ce baromètre du stress avait bondi de 31% au-delà de 23,3 points hier.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.