Wall Street : un optimisme prudent pour démarrer l'année.

02/01/2018 | 15:20

La Bourse de New York devrait ouvrir en hausse mardi pour la première séance de 2018, poursuivant sa trajectoire favorable de l'année dernière, même si les échanges ne s'annoncent pas très animés en ce tout début d'année.



Quelques minutes avant l'ouverture, les contrats futurs sur les grands indices américains avancent en moyenne de 0,4%, laissant augurer d'un début de séance plutôt positif.



Portée par de solides indicateurs économiques, la faiblesse du dollar et de bons résultats d'entreprises, Wall Street s'était adjugé 25% en 2017.



Après la litanie de records signés l'an dernier, certains participants se demandent toutefois si les valorisations actuelles se justifient, notamment au vu des 58% engrangés en 2017 par Amazon ou des +55% de Facebook.



'Tout semble inviter l'investisseur à réfréner ses élans. La durée du rallye des actions constitue aussi un signal d'alarme', estime Hervé Thiard, le directeur général de Pictet AM France, alors que la Réserve fédérale américaine et la Banque centrale européenne sont en train de resserrer leur politique monétaire.



'Nous nous montrons plus prudents à l'égard des actifs qui sont les plus exposés aux quatre risques suivants: valorisation excessive, réajustement de la politique monétaire (et des taux réels à long terme), ralentissement en Chine et incidents de crédit idiosyncratiques', renchérissent de leur côté les équipes de General Investments.



En attendant, les marchés d'actions américains continuent de profiter de la vigueur du cours du brut, désormais bien installé au-dessus des 60 dollars, ainsi que de la faiblesse du billet vert.



Aucun indicateur d'importance n'est à l'agenda de ce mardi et il faudra attendre demain pour les investisseurs prennent connaissance de l'ISM manufacturier.



