Wall Street : un rebond en V s'amorce

07/02/2018 | 17:25

Un rebond en 'V' semble s'amorcer à Wall Street ce mercredi, les investisseurs retrouvant de l'appétit pour le risque dans l'espoir de voir la Fed apporter son soutien aux marchés sous formes de liquidités .



En milieu de matinée, le Dow Jones reprend 1,4% à 25.262,1 points ce qui, conjugué aux gains de la veille, lui permet d'effacer quasiment la totalité des pertes de lundi. Le Nasdaq s'octroie de son côté une progression de 0,7% à 7165,7 points.



Plusieurs éminences grises de la Réserve fédérale doivent s'exprimer aujourd'hui, dont William Dudley, Charles Evans et John Williams, et il est fort probable qu'ils se montreront rassurants sur les conditions économiques comme sur la politique monétaire de l'institution.



Cet optimisme conduit les investisseurs à considérer la chute de lundi comme une simple correction, et non pas comme le signe avant-coureur d'une tendance baissière potentiellement durable.



'Les investisseurs devraient profiter de l'occasion pour racheter les creux dans la mesure où les fondamentaux sont toujours aussi favorables', estiment ainsi les analystes de Bank of America Merrill Lynch.



Certains stratèges continuent néanmoins de mettre en garde les opérateurs contre le récent regain de volatilité qui a pris la forme d'une explosion de l'indice VIX lundi et mardi.



'L'incertitude est forte à court terme, et il est toujours dangereux de contrer de tels mouvements violents trop rapidement,' rappelle Generali.



'La correction sera une opportunité d'achat, mais il ne faut pas se précipiter', ajoute l'assureur italien.



Sur le plan des valeurs, Disney avance de 0,7% après avoir battu le consensus au 4ème trimestre tandis que le réseau social Snap s'envole lui de plus de 30% après avoir dépassé les attentes du consensus pour la première fois depuis son introduction en Bourse.



La chaîne de restauration mexicaine Chipotle décroche pour sa part de 10% suite à la présentation de perspectives de croissance jugées modestes pour le nouvel exercice.



