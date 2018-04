Wall Street : un rebond se dessine

03/04/2018 | 15:21

Wall Street devrait ouvrir en hausse mardi matin, marquant un rebond après sa chute de la veille, les investisseurs étant tentés d'effectuer quelques achats à bon compte sur les valeurs hi-tech après leur spectaculaire dégringolade.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats à terme sur indices boursiers de Chicago avancent de 0,8% à 1%, annonçant un début de séance favorable.



La Bourse de New York avait connu un nouvel accès de faiblesse hier face à un regain d'inquiétudes liées aux valeurs Internet américaines et à la politique commerciale des Etats-Unis.



Parmi les plus fortes hausses du jour figurait notamment le titre Amazon, qui a dévissé de plus de 5% alors que le groupe de Seattle reste dans le collimateur de Donald Trump, pour lequel le détaillant en ligne pratique une concurrence déloyale.



Ce matin, bon nombre de stratèges de marché font part de leur agacement face aux tweets rageurs du président, qui pourraient à terme pénaliser l'innovation et l'investissement aux Etats-Unis d'après eux.



'La façon peu orthodoxe et imprévisible dont l'administration Trump prend ses décisions va sans doute maintenir les marchés à cran, surtout compte tenu de l'importance centrale que prennent les questions de politique commerciale aujourd'hui', souligne UBS.



'Les marchés vont sans doute faire preuve de lourdeur jusqu'à la publication du rapport sur l'emploi de vendredi et jusqu'au coup d'envoi de la saison des résultats de premier trimestre, la semaine prochaine', pronostique la banque suisse.



Signe encourageant, le Dow Jones a réussi à se maintenir malgré tout au-dessus de sa moyenne mobile à 100 jours qui se situe autour des 23.520 points, un niveau de soutien important.



'Cela signifie qu'un rebond réussi pourrait nous ramener en direction des 24.700 points', estime un chartiste.



