Wall Street : un rebond trop parfait pour être spontané

04/04/2018 | 22:48

Quelle volatilité: le Dow Jones effectue le grand écart 23.523/24.308 en l'espace de 5 heures... et les vendeurs se sont fait totalement prendre à contrepied !



L'indice phare est revenu de -510 à... pratiquement +300 vers 21H30 et +230Pts à la clôture (+0,96% à 24.265) sans que le moindre élément d'actualité ayant justifié un tel basculement psychologique, de la déprime à une quasi euphorie en l'espace d'une demi-séance à Wall Street.

Le S&P500 a fait mieux avec +1,15% et le Nasdaq s'arrache avec +1,45%.

Enfin, le VIX s'est détendu de +16% (à 24,5) à -5% (vers 20 au final).



Dans le climat d'escalade des sanctions/contre-sanctions, les statistiques sont passées au second plan: les intervenants ont peu réagi aux résultats de l'enquête ADP sur l'emploi dans le secteur privé au mois de mars : +241.000 au lieu de +190.000 attendu (dont +176.000 nouveaux jobs dans le secteur des 'services', +65.000 dans le secteur manufacturier).



Les commandes à l'industrie américaine se redressent de +1,2% après un recul équivalent de -1,3% au mois de janvier (chiffres sans surprise).



Déception avec l'ISM des services du mois de mars: il s'est établi à 58,8 (repli de 0,7 point en données mensuelles) et concorde cette fois-ci avec l'indice PMI des services d'IHS Markit, en recul de -1,9 à 54 (après 55,9 en février).

Côté microéconomie, c'est Microsoft qui fait la différence au sein du 'Dow' avec +2,9%, imité par IBM avec +2,9% également puis Apple +1,9%.



L'appétit pour le risque a profité aux 'biotechs/pharmas' avec Celgene +4,2%, Alexion +3,8%, Amgen +3,2%, Incyte +2,5%, Vertex +2,4%, Biogen et Gilead +2,2%.



Enfin, les stocks de pétrole brut chutent de -4,6Mns de barils, les stocks d'essence de -1,2Mns/barils... mais le 'WTI' se contente de remonter de 62,3 vers 63,5$ et de clôturer ainsi à l'équilibre sur le NYMEX.



