Wall Street : une confiance en béton à la veille du 'NFP' US

05/04/2018 | 23:32

Wall Street aligne une 3ème séance de hausse consécutive, le Dow Jones (+1% à 24.505) engrange plus de +1.000Pts en 24 heures chrono, le S&P-500 prend +0,7% à 2.663, le Nasdaq +0,6% à 7.076 points... de bon augure à la veille des chiffres de l'emploi (NFP) et du chômage.



Après mûre réflexion, les investisseurs sont convaincus que le risque de guerre commerciale ouverte avec la Chine sont inversement proportionnels à la virulence des propos de Donald Trump... donc le temps des négociations est venu et tout le monde se montrera raisonnable: fin de la période de grand stress.



Du côté des indicateurs du jour, les chiffres hebdomadaires du chômage marquent une nette dégradation (+24.000 à 242.000) et le déficit commercial au titre du mois de février se creuse à -57,6 contre -56,7Mds$ en janvier, ce qui constitue un nouveau record depuis 2 ans... mais cela n'inquiète plus personne.



La priorité du jour, c'était de ne pas se laisser distancer par le 'rallye' et d'amplifier les rachats à bon compte, comme sur Netflix +1,7%, Facebook +2,7%, Amazon et Paypal +2,9%, et surtout Tesla +6,6%.



Le rebond (modéré) du baril (+0,6% vers 63,75$) a cependant soutenu Marathon +5,7%, Range +5,4%, Newfield +3,6%, Devon et Hess +3%, Valero +2,7%, Chevron +2,5% et Exxon +1,5%.

Les 'biotechs' qui avaient flambé la veille ont fait machine arrière : Vertex et Biogen -2,7%, Regeneron -2,6%, Alexion -2%, Celgene -1,8%... enfin, Micron finit lanterne rouge du Nasdaq et du S&P500 avec -6,7%.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.