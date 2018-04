Wall Street : une conjonction de facteurs favorables

30/04/2018 | 16:44

La Bourse de New York s'est orientée à la hausse lundi matin, à la faveur d'un regain d'optimisme concernant la situation en Corée et d'une vague de fusions et acquisitions (M&A).



Une heure après l'ouverture, le Dow Jones s'adjuge 0,6% à 24.447,2 points, tandis que le Nasdaq Composite prend 0,6% à 7160,6 points.



'La tendance est également portée par les publications de résultats, toujours solides', commente un trader.



Bonne surprise en effet du côté des résultats de McDonald's, qui a dégagé un bénéfice par action (BPA) de 1,73 dollar au premier trimestre, contre 1,67 dollar attendu, pour un chiffre d'affaires en hausse à 5,1 milliards de dollars à comparer avec un consensus de 4,9 milliards.



Le titre du géant de la restauration rapide affiche actuellement une hausse de 4,8%.



Parmi les multiples opérations de consolidation annoncées avant l'ouverture à New York, Sprint et T-Mobile US ont manifesté leur volonté de fusionner pour former un géant de la téléphonie mobile pesant quelque 150 milliards de dollars.



Les opérateurs jugent néanmoins que l'opération est tout aussi destructrice de valeur pour T-Mobile US (-4,1%) que pour Sprint (-13%).



Walmart grimpe de son côté de plus de 2% après avoir dévoilé de son côté un accord en vue d'une fusion de sa filiale britannique Asda avec le groupe local Sainsbury, en vue de créer 'l'un des leaders de la distribution d'épicerie, de marchandise générale et d'habillement au Royaume Uni'.



Par ailleurs, les dépenses de consommation des ménages américains ont augmenté, conformément aux attentes, de 0,4% au mois d'avril.



L'indice d'inflation 'core PCE' - particulièrement suivi par la Réserve fédérale - a augmenté de seulement 0,1%, une évolution toutefois peu susceptible de pousser la Fed à modifier ses plans de hausses de taux pour 2018.



Après la publication de cet indicateur, le dollar reprend un peu d'altitude et gagne 0,3% à 1,2105 face à l'euro, alors que le baril de Brent lâche 1,3% à 73,7 dollars.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.