Wall Street : une fin de semaine pleine d'hésitations

18/05/2018 | 16:56

La Bourse de New York a ouvert sur une note hésitante vendredi, suivant sa tendance des derniers jours, le marché étant sans direction claire en l'absence d'indicateurs ou de résultats de premier plan.



Une heure environ après l'ouverture, le Dow Jones se maintient autour de l'équilibre, à 24.719,7 points, tandis que le Nasdaq Composite cède 0,3% à 7360,5 points.



Wall Street n'a cessé d'aligner les séances de hausse et de baisse cette semaine, ballottée entre la vigueur du dollar, la remontée des rendements obligataires et la solidité du pétrole.



Sur le marché des changes, le dollar remonte en force en direction de 1,7770 face à l'euro, tandis que le rendement des 'Treasuries' à 10 ans - l'emprunt d'Etat de référence - se tasse un peu vers 3,09%.



Le pétrole se stabilise après une nouvelle semaine mouvementée: le baril de brut léger américain cède actuellement moins de 0,2% à 71,4 dollars.



Aux valeurs, Campbell décroche de plus de 11% après avoir revu à la baisse ses prévisions financières pour l'exercice en cours et annoncé le départ surprise de sa présidente-directrice générale Denise Morrison.



Deere grimpe de 5,2%. Le groupe américain a annoncé un bénéfice net en progression de 49% à 1,21 milliard de dollars sur son deuxième trimestre 2017-18, soit 3,67 dollars par action, un BPA sensiblement au-dessus d'un consensus d'environ 3,30 dollars.



La tendance risque d'être instable ce vendredi, en raison des 'trois sorcières', soit l'expiration simultanée d'options sur actions et sur indices, et de futures sur indices et actions.



