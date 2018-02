Wall Street : une note de faiblesse avant l'ISM manufacturier

01/02/2018 | 15:16

Wall Street devrait ouvrir sur une note de faiblesse jeudi avant la publication d'un indicateur clé sur la conjoncture américaine et après ses atermoiements de la veille.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats à terme sur les grands indices américains cèdent entre 0,6% et 0,7%, annonçant un début de séance dans le rouge.



A la suite de la publication par la Fed d'un communiqué moins conciliant qu'à l'accoutumée, les gains des marchés américains s'étaient nettement réduits hier.



Les investisseurs attendent maintenant de prendre connaissance de l'indice ISM manufacturier pour le mois dernier avant de se repositionner.



Publiés ce matin, les inscriptions aux allocations chômage sont ressorties à 230.000 au titre de la semaine close le 27 janvier, soit une baisse par rapport à 231.000 la semaine précédente.



Coté valeurs, Facebook a battu le consensus avec 2,21 dollar par titre contre 1,95 dollar anticipé lors du trimestre écoulé, mais la baisse du nombre d'heure d'activité pénalise un peu les titres en préouverture.



Parallèlement, Microsoft a publié un bénéfice de 0,96 dollar contre 0,86 dollar attendu, le titre perdant 1,2% après ces chiffres.



