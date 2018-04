Wall Street : une pause dans le cycle haussier

19/04/2018 | 15:54

Comme prévu, les marchés d'actions américains ont ouvert sur une note négative jeudi matin après avoir déjà signé une séance peu inspirée la veille.



En fin de matinée, le Dow Jones se replie de 0,2% à 24.702,7 points, tandis que le Nasdaq lâche 0,5% à 7261,7 points.



La tendance est alourdie par le recul du secteur technologique, qui cède du terrain après les perspectives moroses fournies par le fabricant de puces Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC).



Apple chute en conséquence de 1,8% tandis que Nvidia cède plus de 1,5%.



Procter & Gamble abandonne 3,3% après avoir relevé son objectif de BPA pour l'exercice 2017-18, mais déclaré attendre une croissance organique de ses revenus vers le bas de sa fourchette cible de 2% à 3%.



Le géant des produits de consommation courante a surtout annoncé l'acquisition de la branche de santé grand public de l'allemand Merck pour un montant de quelque 4,2 milliards de dollars.



American Express grimpe en revanche de 6,2% après des comptes de premier trimestre de l'exercice ayant révélé un bénéfice net de 1,6 milliard de dollars, soit 1,86 dollar par titre.



Sur le plan macroéconomique, le Département du Travail a fait état ce matin de 232.000 nouveaux inscrits aux allocations chômage au titre de la semaine close le 14 avril, soit une baisse de 1.000 par rapport à la semaine précédente.



Le consensus des économistes anticipait cependant un recul un peu plus marqué autour de 230.000.



L'indice de la Fed de Philadelphie s'est lui établi à 23,2 en avril, contre 22,3 au précédent, marquant ainsi une légère accélération de croissance de l'activité manufacturière dans la région de Philadelphie.



Les investisseurs attendent maintenant l'indice des indicateurs avancés du Conference Board pour le mois de mars. Le consensus prévoit une progression de l'ordre de 0,3%.



