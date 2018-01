Wall Street : une petite pause après les records en série

29/01/2018 | 15:19

Wall Street devrait débuter en légère baisse lundi matin, les investisseurs prenant leurs bénéfices à l'approche de la fin du mois et suite au nouveau carton plein de records établi vendredi par les grands indices américains.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats futurs sur les grands indices américains cèdent entre 0,1% et 0,2%, annonçant un début de semaine dans le rouge.



Les investisseurs devraient se montrer prudents au début d'une semaine qui s'annonce très active en termes de résultats, mais aussi d'indicateurs économiques.



'Voilà une semaine qui pourrait jeter les bases d'une plus grande volatilité, voire l'exploration de nouvelles contrées dans les semaines qui viennent', pronostique-t-on chez IG.



Les investisseurs attendent - entre autres - les résultats de McDonald's, Boeing, Apple, Alphabet ou ExxonMobil.



Sachant que 80% des sociétés ayant jusqu'ici dévoilé leurs résultats ont fait mieux que prévu, les investisseurs attendent de bonnes nouvelles de tous ces ténors de la cote.



Sur le front des rendez-vous économiques, les opérateurs surveilleront avec attention le discours de l'Etat de l'Union de Donald Trump demain, la réunion de politique monétaire de la Fed mercredi et la parution des chiffres mensuels de l'emploi vendredi.



Publiées ce matin, les dépenses des ménages américains ont augmenté de 0,4% le mois dernier selon le Département du Commerce, là où le consensus visait une hausse de 0,5%.



Vendredi, la Bourse de New York avait fini la semaine en apothéose en signant une accélération fulgurante qui lui avait permis de doubler ses gains lors de la dernière demi-heure de cotations et d'aligner un nouveau carton plein de records.



