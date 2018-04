Wall Street : une reprise technique pour commencer la semaine

09/04/2018 | 15:16

Les marchés d'actions américains devraient ouvrir en légère hausse lundi matin, dans l'attente du coup d'envoi d'une nouvelle saison des résultats plus tard cette semaine.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats à terme sur les grands indices américains affichent des gains de l'ordre de 0,7%, annonçant une ouverture favorable.



Faute de catalyseurs majeurs en ce début de semaine, les investisseurs devraient privilégier des facteurs techniques à la suite du repli de la semaine passée.



Plombé par des chiffres de l'emploi décevants, Wall Street avait terminé en baisse vendredi soir, cumulant des pertes hebdomadaires de 0,7% pour le Dow Jones et de 2,1% pour le Nasdaq.



Les investisseurs pourraient continuer à jouer la carte de la prudence dans l'attente de l'ouverture de saison des résultats du premier trimestre.



Les marchés pourraient également réagir aux mesures protectionnistes de Donald Trump, source de volatilité depuis quelques semaines.



'Les craintes protectionnistes et la défiance pour certaines valeurs technologiques pourraient perdre en intensité et permettre aux marchés d'actions de retrouver plus de sérénité', commente Federal Finance Gestion.



Chez Jefferies, on souligne qu'alors que les valeurs américaines ont lourdement chuté ces dernières semaines, les prévisions de résultats sur les entreprises ont, elles, littéralement bondi.



'Au cours du premier trimestre, on n'a jamais enregistré un tel rythme de révision à la hausse des perspectives de bénéfices pour les sociétés du S&P 500 et les rachats d'actions atteignent désormais des niveaux records, ce qui génère l'une des plus grandes distorsions de l'histoire boursière récente en termes de BPA', indique Jefferies.



Cette nouvelle saison des résultats n'en sera que plus suivie. Ce seront JPMorgan, Citigroup et Wells Fargo qui ouvriront le bal des publications vendredi avant la clôture.



