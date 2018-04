Wall Street : une 'séance de rêve', Amazon & Intel s'envolent

26/04/2018 | 23:24

Wall Street met le turbo avec des scores fleuves (autant qu'inattendus): +1,65% sur le Nasdaq, une hausse de +1% sur le Dow Jones, +1,05% sur le S&P500 (alors que les opérateurs anticipaient un léger repli initial).

Mais cela, ce n'est rien regard de l'évolution des 'futures' après la clôture des marchés avec le 'future' du Nasdaq-100 qui s'envole de +1% supplémentaire.



Tout semble concourir à la hausse des actions : les 'bons chiffres', les taux qui plafonnent (enfin) sur des résistances bien identifiées (3%), la volatilité ('VIX') qui plonge de -9% à 16,24, et enfin les trimestriels.



Et après Facebook (+9,1%), le feu d'artifices continue avec les résultats 'canons' d'Amazon (qui explose aussitôt de +7,5% vers 1.629$, nouveau record absolu): le N°1 mondial du commerce en ligne pulvérise le consensus le plus intergalactique avec 3,27$ de profit par titre contre +1,26$ attendu (c'est presque 3 fois mieux que prévu... qu'est-ce qui a donc échappé à tous les analystes ? l'effet 'tax reform' ?).

Le chiffre d'affaire d'Amazon atteint 51,24Mds$ contre 49,78$



Très bonne surprise également du côté d'Intel (+8% à 57,3$ en transactions hors séance) avec un bénéfices supérieur +20% par rapport aux estimations (à 0,87$ contre 0,72$ attendu), le chiffre d'affaire est supérieur de 1Md$ par rapport au consensus à 16,07Mds$.



Microsoft bat également le consensus avec 0,95$/titre contre 0,85$ et le chiffre d'affaire ressort à 26,82Mds$ contre 25,77 attendu (c'est seulement la moitié du C.A d'Amazon désormais)... mais aucun mouvement hors séance.



D'autres titres ont vu leur résultats célébrés avec faste: ce fut le cas d'Alexion +14,6%, d'AMD +13,7%, d'O'Reilly Auto +13,1%.



De belles hausses également sur Micron +5,3%, Intuit +5%, Citrix +4,8%, Nvidia +4%... et hors catégorie depuis hier soir, Chipotle explose de +24,4%.

Quelques exceptions confirment la règle au sein du S&P500 avec eBay -5,6%, Flex -18,2% (abaissement des prévisions).



Le Dow Jones a été tiré par Visa +4,8%, Home Depot +4,7%, Intel +3,3%, Microsoft +2,2%.



Les trimestriels ont été secondés par l'accueil très favorable réservé aux chiffres US du jour: les chiffres hebdomadaires du chômage ressortent en forte baisse (-24.000 à 209.000, le plus faible montant depuis septembre 1969 !) et le chiffre des commandes de biens durables ressort en progression de 2,6% Etats-Unis le mois dernier, là où les économistes ne tablaient en moyenne que sur une augmentation de 1,2%.



Cette augmentation plus forte que prévu découle du rebond spectaculaire de +44,5% des commandes aéronautiques (c'est Boeing qui engrange l'essentiel) et intervient après une croissance de 3,5% en février, chiffre révisé par rapport à une estimation précédente du Département du Commerce de 3%.



En excluant les commandes d'équipements de 'transport', catégorie particulièrement volatile, les commandes de biens durables sont restées atones en mars, alors que le consensus anticipait une progression de 0,4%.



Les stocks des détaillants reculent de -0,4%, celui des grossistes de -0,5%, des chiffres relégués très loin des préoccupations du marché vu l'ambiance d'euphorie sur les 'GAFA'





Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.