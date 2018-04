Wall Street : une tendance toujours chancelante

25/04/2018 | 15:16

Les marchés d'actions américains pourraient éprouver quelques difficultés à se remettre en selle mercredi après le sévère coup de tabac sur le compartiment obligataire de la veille.



Vers 8h15, les contrats à terme sur les grands indices américains cèdent jusqu'à 0,2%, annonçant une ouverture sur une note de faiblesse.



Le Dow Jones avait lâché plus de 1,7% hier, alourdi par un nouveau courant vendeur sur l'obligataire avec des taux longs à 10 ans revenus au-dessus de la barre technique et psychologique des 3%.



Bon nombre de stratèges rappellent que c'est un regain de tensions sur l'obligataire qui avait été à l'origine de la brutale correction des marchés d'actions au mois de février.



Avec l'enfoncement du support des 24.327 points hier, il est désormais probable que Wall Street poursuive son retracement en direction des 23.701-23.922 points, préviennent les analystes techniques.



'Le souci, c'est qu'on pourrait vite se retrouver en-dessous du seuil des 23.340 points si la tendance baissière venait à s'installer', avertit un chartiste basé à Londres.



Danc ce contexte, les investisseurs ne jettent qu'un regard distrait vers les nombreuses publications de résultats ayant émaillé le début de journée.



Le bilan de la matinée est pourtant particulièrement favorable.



Boeing a ainsi pulvérisé le consensus avec un bénéfice trimestriel de 3,64 dollar par titre et un chiffre d'affaire de 23,8 milliards contre 22,2 anticipés. L'avionneur a rehaussé son estimation de bénéfice annuel vers 14,3/14,5 dollars contre moins de 14 dollars précédemment.



Twitter est également attendu en hausse ce mercredi après avoir amélioré tous ses grands indicateurs-clé au cours du trimestre écoulé.



