Wall Street : une zone de résistance à franchir

16/04/2018 | 15:16

Wall Street devrait ouvrir en hausse lundi matin, les investisseurs ayant à coeur de poursuivre la progression de la semaine passée avant une nouvelle vague de résultats d'entreprise dans les jours qui viennent.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats à terme sur les grands indices américains avancent de 0,7% en moyenne, annonçant une ouverture de la même ampleur.



Vendredi, le Dow Jones avait cédé 0,5% à 24.360,1 points, ce qui n'avait pas empêché l'indice des 30 principales valeurs industrielles américaines d'afficher 1,8% de gains sur l'ensemble de la semaine.



Les analystes recommandent désormais de surveiller la barre déterminante des 24.626 points.



'Il s'agit d'un niveau de résistance clé, qui pourrait signaler le démarrage d'une nouvelle séquence haussière', assure un chartiste.



'En-dessous de ce seuil, les vendeurs pourraient en revanche reprendre la main', avertit le professionnel.



Bonne nouvelle, les ventes au détail aux Etats-Unis ont rebondi de 0,6% en données séquentielles au mois de mars, d'après le Département du Commerce, là où le consensus ne tablait que sur une hausse de 0,4%.



La vigueur de la consommation américaine relègue au second plan les performances mitigées de Bank of America sur le trimestre écoulé.



La banque américaine a certes fait état d'un bénéfice plus important que prévu au premier trimestre, mais ses revenus ont déçu les attentes.



Parmi les entreprises qui publieront leurs comptes trimestriels cette semaine figurent, entre autres, Goldman Sachs, IBM et Netflix.



