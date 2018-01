Wall Street : vers un début de séance du bon pied

25/01/2018 | 14:53

Aidé par des publications solides de Caterpillar et de 3M, Wall Street devrait commencer la séance du bon pied après une clôture mitigée la veille (près de +0,2% sur le Dow Jones, mais -0,6% sur le Nadaq).



'Les indices ont annulé leurs gains initiaux alors que les investisseurs se concentraient sur la rhétorique protectionniste de Washington', expliquait Wells Fargo Advisors, pointant des propos de l'administration Trump alimentant les craintes d'une possible guerre commerciale.



Avant les indicateurs avancés du Conference Board, prévus une demi-heure après la cloche, les opérateurs ont pris connaissance d'une hausse des inscriptions aux allocations chômage de 13000 à 233000 la semaine dernière.



Parmi les publications du jour, Caterpillar affiche un BPA ajusté de 2,16 dollars pour les trois derniers mois de 2017, contre 83 cents sur la même période de 2016, et alors que les analystes anticipaient une quarantaine de cents de moins.



3M annonce au titre de son quatrième trimestre 2017 un BPA en chute de 55% à 0,85 dollar, sous le poids de la réforme fiscale sans laquelle il a augmenté de 11,7% à 2,10 dollars, dépassant de sept cents le consensus.



Ford a par contre dévoilé mercredi soir, au titre du dernier trimestre de l'année passée, un BPA ajusté en hausse de 30% à 39 cents, manquant de quatre cents le consensus, malgré un chiffre d'affaires en progression de 7%.



