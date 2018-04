Wall Street : vers un début de séance incertain

27/04/2018 | 15:12

Wall Street devrait ouvrir la séance de vendredi en ordre dispersé, le Nasdaq profitant des bons résultats d'Amazon, tandis que le Dow Jones pourrait souffrir des derniers chiffres du PIB.



Une demi-heure avant l'ouverture, le contrat futur sur l'indice Dow Jones recule de 0,2%, alors que le Nasdaq 100 Future gagne lui 0,4%, annonçant un début de séance hésitant.



La croissance du produit intérieur brut (PIB) américain a ralenti à +2,3% en rythme annuel au premier trimestre, à comparer avec une progression de 2,9% sur les trois derniers mois de 2017.



Le Département du Commerce explique cette décélération de l'activité par le fléchissement de la consommation, de l'investissement, des exportations et des dépenses fédérales et locales.



D'après les analystes de Société Générale, les marchés d'actions sont actuellement pris en étaux entre des fondamentaux qui se détériorent (remontée des taux obligataires, riches valorisations en Bourse) et un optimisme retrouvé concernant les publications de résultats.



'Globalement, les valorisations boursières ont déjà atteint des niveaux élevés sur une base absolue, au même titre qu'en comparaison des emprunts d'Etat', estime la banque française.



'Attention, car la moindre révision à la baisse des perspectives de résultats sur le court terme pourrait constituer le déclencheur potentiel d'une correction boursière', avertit SG.



Mais jusqu'ici, la saison des résultats ne déçoit pas.



Amazon progresse ainsi de plus de 7% en cotations avant-Bourse après la publication de résultats intermédiaires témoignant d'une forte hausse de la rentabilité, et de plus supérieurs aux attentes du marché.



A l'occasion de son point d'activité, Intel a relevé ses objectifs pour l'ensemble de 2018 et vise désormais un BPA ajusté de 3,85 dollars.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.