Wall Street : vers un début de semaine du bon pied

21/05/2018 | 14:53

Wall Street devrait ouvrir sur des gains vigoureux, à en croire des futures en hausse de 0,9% pour le Dow Jones et de 0,7% sur le Nasdaq, encouragés par l'apaisement des tensions commerciales entre Washington et Pékin intervenu ce week-end.



'Les acteurs de marchés se réjouissent que les Etats-Unis et la Chine ont décidé de ne pas ralentir la croissance mondiale en essayant de se pénaliser mutuellement', note ainsi Konstantinos Anthis, responsable de la recherche chez ADS Securities.



'Les deux superpuissances ont en effet choisi de suspendre les droits de douanes prévus et de travailler à un plan pour rééquilibrer leurs relations commerciales et réduire le risque géopolitique', rappelle le professionnel.



Cette semaine, seront publiées les ventes de logements (anciens et neufs) et les commandes de biens durables aux Etats-Unis pour le mois d'avril, ainsi que les trimestriels de groupes comme Tiffany, Lowe's et Best Buy.



En attendant, GE a conclu un accord pour fusionner sa division GE Transportation avec Wabtec, transaction valorisée 11,1 milliards de dollars et qui devrait être finalisée début 2019, sous réserves des conditions usuelles et autorisations requises.



De son côté, PayPal Holdings a annoncé, samedi, un accord portant sur l'achat d'iZettle, principale plateforme de commerce pour les petites entreprises en Europe et en Amérique latine, moyennant 2,2 milliards de dollars.



