Wall Street : vers un net rebond à l'ouverture

26/03/2018 | 15:28

Wall Street devrait ouvrir en hausse lundi matin, marquant un rebond après sa lourde chute de la semaine passée, mais la Bourse new-yorkaise a encore beaucoup de chemin à faire pour retrouver une dynamique favorable.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats futurs sur les grands indices boursiers américains grimpent de 1,2% à 1,5%, annonçant un vigoureux rebond à l'ouverture.



'En l'absence d'indicateurs économiques susceptibles de faire bouger les marchés cette semaine, les marchés vont suivre de près les développements de la guerre commerciale', prévient-on chez Generali Investments.



Affaiblie par la perspective d'une guerre commerciale d'ampleur entre les Etats-Unis et la Chine, Wall Street avait perdu près de 6% la semaine passée.



Heureusement, le Wall Street Journal affirme dans son édition du jour que les Etats-Unis et la Chine travailleraient actuellement à un projet d'accord commercial.



Après l'escalade de tensions de la semaine dernière, des négociations seraient actuellement en cours entre Washington et Pékin afin d'établir de nouvelles règles du jeu, rapporte le quotidien financier.



Certains analystes estiment toutefois qu'il en faudra davantage pour restaurer la confiance des opérateurs, reliant la récente correction à une tendance à l'aplatissement de la courbe de taux ainsi qu'à une accélération des liquidations de positions spéculatives.



'Le coût d'emprunt de l'argent sur les marchés financiers a monté en flèche récemment, ce qui a forcé les opérateurs à précipiter la liquidation de leurs trades', préviennent les stratèges de Jefferies.



Certains chartistes jugent d'ailleurs qu'il est peu probable qu'une tendance haussière s'installe durablement tant que le Dow Jones n'aura pas réussi à clôturer au-dessus des 24.110 points.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.