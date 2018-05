Wall Street : vers un nouvel accès de faiblesse à l'ouverture

18/05/2018 | 15:28

Wall Street devrait ouvrir en léger repli en l'absence de publications de résultats et d'indicateurs économiques, mais les échanges pourraient devenir plus volatils au cours de la journée.



Quelques minutes avant l'ouverture, les contrats futurs sur les indices S&P 500 et Nasdaq 100 abandonnent entre 0,2% et 0,4%, annonçant un accès de faiblesse à l'ouverture.



'On sort de plusieurs séances contrastées, mais on voit aussi que les chasseurs de bonnes affaires commencent à faire leur apparition lorsque le S&P 500 passe sous les 2700 points', commente un opérateur.



'Cela pourrait finir par ouvrir la voie des 2740 points, voire 2760 points', assure-t-il.



Le S&P 500 avait fini en baisse de 0,1% à 2720,1 points hier, plombé par la remontée constante des rendements obligataires, qui renchérissent les conditions de financement des entreprises américaines.



Le rendement du 'Treasuries' à 10 ans reste élevé, cotant toujours autour de la barre des 3,10%.



Si le calendrier économique s'annonce désespérément vide ce vendredi, la séance pourrait toutefois être marquée par une volatilité accrue en cette journée des 'trois sorcières', caractérisé par l'expiration de toute une série de contrats d'options et de futures.



Du côté des valeurs, Campbell Soup a révisé à la baisse ses prévisions de résultats pour l'exercice 2017-2018, et annoncé le départ de sa présidente-directrice générale Denise Morrison.



John Deere a fait état de son côté d'un bénéfice net en progression de 49% à 1,21 milliard de dollars sur son deuxième trimestre 2017-18, soit 3,67 dollars par action, un BPA sensiblement au-dessus d'un consensus d'environ 3,30 dollars.



