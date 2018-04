Wall Street : vers une ouverture du bon pied

18/04/2018 | 14:52

Les 'futures' sur les grands indices américains augurent d'un début de séance du bon pied à Wall Street, poursuivant ainsi sur leur lancée de la veille (+0,9% sur le Dow Jones et +1,7% sur le Nasdaq mardi en clôture).



'Les indices américains ont étendu leurs gains de lundi après un démarrage vigoureux de la saison des résultats', rappelait mardi soir Wells Fargo Advisors, qui pointait aussi des chiffres de construction résidentielle et de production industrielle meilleurs que prévu.



'L'atténuation des tensions géopolitiques la semaine dernière ont aidé les marchés actions mondiaux à se maintenir sur une trajectoire positive qui devrait selon nous continuer à exclure toute surprise', estime ADS Securities.



En l'absence de données macroéconomiques ce mercredi -hormis les stocks hebdomadaires de pétrole- les opérateurs devraient concentrer leur attention sur les dernières publications de résultats, généralement de bonne facture.



IBM a dévoilé mardi soir un bénéfice net opérationnel (non GAAP) en hausse de 2% à 2,3 milliards de dollars au titre de son premier trimestre 2018, soit 2,45 dollars par action, un BPA supérieur de cinq cents au consensus.



Morgan Stanley a publié un bénéfice net en hausse de 42% à 2,7 milliards de dollars au titre du premier trimestre 2018, soit un BPA de 1,45 dollar, dépassant ainsi d'un vingtaine de cents l'estimation moyenne des analystes.



Publiés eux aussi avant l'ouverture, les comptes du premier trimestre d'Abbott Laboratories ont par contre été marqués par un BPA de 23 cents, en recul d'un cent par rapport à la même période en 2017.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.