Wall Street : vers une ouverture en hausse malgré le PIB

26/01/2018 | 15:04

Les 'futures' augurent d'un début de séance en hausse pour les indices actions américains à environ une demi-heure de la cloche, malgré l'annonce d'un ralentissement un peu plus vif que prévu de la croissance économique en fin d'année dernière.



Le PIB des Etats-Unis a en effet progressé à un rythme annualisé de 2,6% au quatrième trimestre 2017, selon une toute première estimation, après 3,2% au troisième et alors que les économistes n'anticipaient qu'un ralentissement à 2,9%.



'La croissance pourrait être freinée par les variations des stocks et un creusement du déficit commercial, les deux composantes du PIB sur lesquelles nous disposions du moins d'information', prévenait-on chez Aurel BGC.



Par ailleurs, le Département du Commerce a fait état d'une augmentation de 1,9% des commandes de biens durables aux Etats-Unis le mois dernier, là où les économistes ne tablaient que sur une hausse de 0,8% en moyenne.



Parmi les publications depuis la veille au soir, Intel a dévoilé un bénéfice net ajusté en hausse de 34% à 5,2 milliards de dollars au titre des trois derniers mois de 2017, soit 1,08 dollar par action, un BPA supérieur d'une vingtaine de cents au consensus.



Honeywell publie un BPA ajusté du quatrième trimestre 2017 en hausse de 6% à 1,85 dollar, soit un cent de plus que le consensus, et relève de 20 cents sa fourchette cible de BPA ajusté pour l'année 2018, en raison de l'impact de la réforme fiscale aux Etats-Unis.



Les opérateurs pourraient réagir plus négativement à la publication décevante de Colgate-Palmelive pour son dernier trimestre 2017 et à celle, mitigée, de Starbucks au titre de son premier trimestre comptable.



