Wall Street : vers une ouverture en territoire positif

09/05/2018 | 15:30

La Bourse de New York, restée insensible hier à la décision de Donald Trump de retirer les Etats-Unis de l'accord sur le programme nucléaire iranien, devrait ouvrir dans le vert mercredi.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats futurs sur les grands indices américains avancent en moyenne de 0,3%, annonçant un début de séance favorable.



D'après certains analystes techniques, les marchés d'actions américains pourraient être bien partis pour retrouver la dynamique haussière qui paraissait les avoir abandonné depuis quelques mois.



'Le S&P 500 semble avoir tourné la page de l'accès de faiblesse de court terme qui le caractérisait ces derniers jours et pourrait bien venir tester le seuil des 2682 points, avant d'aller plus loin', affirme un chartiste.



'Dès lors, le cap des 2700 points apparaîtrait vite, voire les plus hauts de la mi-avril autour de 2718 points', souligne-t-il.



Concrètement, la décision du président américain sur l'Iran soutient les cours du pétrole, avec un baril texan qui atteint de nouveaux plus hauts depuis 2014 au-delà des 70 dollars, ce qui dope à son tour les valeurs pétrolières, véritables poids-lourds de la cote à New York.



Phénomène plus étonnant, les investisseurs ignorent le regain de tension sur l'obligataire, avec un rendement des Treasuries à 10 qui dépasse allègrement la barre des 3%.



Sur le plan statistique, les prix à la production industrielle n'ont crû que de 0,1% en avril aux Etats-Unis, selon le Département du Travail, là où les économistes attendaient en moyenne une progression de 0,2%.



En comparaison avec la même période l'année dernière, les prix à la production industrielle se sont accrus de 2,6% au mois d'avril, un taux annuel en baisse de 0,4 point par rapport à mars.



