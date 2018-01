WallStreet : accélère encore sa hausse, jamais vu depuis 1999

26/01/2018 | 23:48

Wall Street finit la semaine en apothéose, avec une accélération fulgurante de la hausse des indices, doublant leurs gains au cours de la dernière demi-heure: les records du milieu de semaine ne sont pas battus, ils sont littéralement pulvérisés.



C'est donc un nouveau 'carton plein' de records (le 14ème de l'année, en 18 séances !) avec un Dow Jones qui rajoute +150Pts dans l'après-midi et prend +0,85% à 26.617, le S&P500 s'envole de +1,2% à 2.873, le Nasdaq de +1,28% à 7.505 (avec 90% de titres en hausse), le Russel-2000 se contente de +0,4%, mais record absolu tout de même à 1.608.



Sur la semaine écoulée, le Dow Jones a pris 2,1%, le 'S&P' et le Nasdaq +2,2 à +2,3% et sur janvier, cela devient vertigineux avec +7 à +8%.



Il y a toujours des justification rationnelles comme les bons résultats d'Intel (c'est le 'meilleur trimestre de son histoire')... mais la trajectoire du titre témoigne d'anticipations déjà très optimistes et les graphiques n'ont jamais affiché de tels niveaux de verticalité et de sur-achat depuis 1999.



Le 'chiffre du jour' ne contribuait pas à doper la tendance: le PIB des Etats-Unis n'a en effet progressé que de 2,6% au quatrième trimestre 2017, selon une toute première estimation, après 3,2% au troisième et alors que les économistes n'anticipaient qu'un ralentissement à 2,9%.

Les sous-indices justifient peut-être plus d'optimisme avec une consommation en hausse de +3,8% en 2017.



L'investissement dans le secteur du logement a augmenté de 11,6%, les dépenses d'équipement des entreprises ont bondi de 11,4%.



Côté micro-économie, les résultats déclenchent un 'full risk on', une ruée sur les valeurs déjà plébiscitées et celles réputées les plus volatiles avec Gilead +5,3%, AMD +4,4%, Biogen +4%, Seagate +3,3%, Texas +3,2% Amgen +3,1%, Nvidia +3%, Macy's +2,9%, Microsoft +2%... et hors concours, Intel s'envole de +10,6%, sa plus forte hausse intraday depuis juillet 2014 !



Côté replis, cela tient sur les doigts des 2 mains : Regeneron -4,5% (l'excveption parmi les 'biotechs', Starbucks -4,2%, Intuitive -2,2%... à peine une dizaine de titres en repli sur le Nasdaq-100.

Au sein du Dow Jones, la seule déception affecte Caterpillar qui perd -1,5%.





